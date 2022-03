I Porridge Radio, la band inglese ad Arti Vive Festival

Dopo Yves Tumor, Arti Vive Festival annuncia anche il secondo ospite internazionale per l’edizione che si terrà nei primi dieci giorni di luglio a Soliera. Si tratta dei Porridge Radio, band indie-rock di Brighton, il cui ultimo disco 'Every Bad', uscito nel 2020, ha riscosso un grande successo sul palcoscenico internazionale sia di critica che di pubblico, dando loro il risalto che meritavano. Con soli due album all'attivo, la band inglese ha saputo conquistare occhi, orecchie e cuori di tantissimi amanti della musica suonata con le chitarre. Ora la formazione a quattro è pronta a tornare, con il nuovo lp 'Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky' che presenteranno proprio sul palco di Soliera.Per tre quarti al femminile, la band è composta dalla cantante, chitarrista e autrice dei testi Dana Margolin, Georgie Stott alle tastiere, Maddie Ryall al basso e il batterista Sam Yardley. A Soliera si esibiranno a ingresso libero nella serata di venerdì 8 luglio.