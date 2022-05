La voce come strumento: l'importanza del Vocal Trainer per professionisti e non solo

La voce è per molti un vero e proprio strumento di lavoro, ricco di potenzialità che però è possibile migliorare mediante precisi esercizi ed esposto a problematiche che devono essere trattate con una certa tempestività. Per questo motivo, la figura del logopedista si è evoluta in questi ultimi anni ed è andata a ricoprire ruoli ancora più settoriali. È quello che ha fatto Emanuele D'Onofrio, logopedista ormai famoso che nel corso dei suoi studi ha sempre posto una grande attenzione nei confronti della comprensione della fisiologia della voce. Oggi, questo professionista collabora con il Professor fonoiatra Ugo Cesari ed è diventato un vocal trainer alquanto gettonato, esperto in rieducazione e miglioramento delle potenzialità vocali.Ad usufruire della consulenza di Emanuele D'Onofrio sono oggi moltissimi personaggi dello spettacolo, che si affidano alla sua professionalità proprio per ottenere il massimo dal loro strumento di lavoro principale: la voce.Il ruolo del vocal trainer al giorno d'oggi è considerato sempre più importante e non a caso questo professionista è sempre più richiesto, sia all'interno del mondo dello spettacolo da parte di cantanti e presentatori che da coloro che semplicemente utilizzano la voce per lavorare. Come abbiamo accennato, Emanuele D'Onofrio è prima di tutto un logopedista: parliamo dunque di un professionista qualificato, che vanta una grande conoscenza nel campo della fisiologia della voce. Ed è proprio tale competenza che viene messa a disposizione di coloro che desiderano allenare le proprie capacità, mantenere una corretta tonicità e flessibilità vocale.Emanuele D'Onofrio propone una vera e propria formazione specifica a si rivolge a tutti coloro che utilizzano la voce come strumento principale del proprio lavoro e che senza di essa sarebbero perduti. È incredibile quanto sia possibile migliorare il tono, la risonanza, la flessibilità della propria voce effettuando dei semplici esercizi mirati, che traggono ispirazione dalla logopedia e da una letteratura specifica.Perchè è importante tutto questo? Per quale ragione sempre più persone si rivolgono ad Emanuele D'Onofrio e necessitano di un vocal trainer? Semplice: perché la voce è uno strumento che tutti utilizziamo ogni giorno e che può avere una grande influenza sulla nostra vita e sull'immagine di noi stessi che trasmettiamo agli altri. Inutile poi precisare che naturalmente il vocal trainer è una figura fondamentale per i cantanti, che devono prendersi cura ed esercitare continuamente le proprie abilità vocali.Emanuele D'Onofrio è un vocal trainer ormai famoso, al quale si sono rivolti diversi personaggi famosi tra cui Ornella Muti, Serena Autieri, Raffaella Fico, Eduardo de Crescenzo, Guendalina Tavassi, Peppino di Capri. Classe 1988, è nato a Benevento e si è laureato in logopedia all'Università di Napoli con il massimo dei voti. Successivamente ha seguito un Master in fisiopatia e riabilitazione della voce diretto dal professor Ugo Cesari, con il quale collabora ancora oggi in veste di Vocal Trainer. Parliamo insomma di un vero e proprio esperto in riabilitazione della voce parlata e cantata ed in esercizi specifici per l'allenamento delle capacità vocali.