Maidan-La strada per la guerra: proiezione a Sassuolo

Sabato 22 febbraio dalle 20, a Sassuolo in Via Circonvallazione Nord Est 140, primo piano, si terrà la proiezione del documentario 'Maidan-La strada per la guerra', prodotto da Russia Today, la proiezione verrà introdotta da un collegamento dal Donbass con il giornalista Vincenzo Lorusso, a seguire un dibattito in cui interverranno Fabio De Maio, referente regionale del Movimento Indipendenza, Luca Rossi, presidente dell'Associazione Culturale Russia Emilia Romagna, Riccardo Paccosi, organizzatore degli artisti di Villa Paradiso (Bologna) ed Eliseo Bertolasi del Movimento Internazionale Russofili.

'Il film é un importante supporto per comprendere le ragioni del conflitto in Ucraina che proprio in questi giorni sta vivendo un momento importante, con il cambio di strategia della nuova amministrazione americana che ha addossato alla Ue e al governo ucraino la responsabilità della guerra che, in realtà, non sarebbe mai iniziata senza il supporto delle diverse amministrazioni americane dal 2004 in poi - spiegano gli organizzatori del Comitato Fermare la guerra -. La serata vedrà anche la presenza di una troupe di Russia Today che é in Italia per documentare le tante iniziative organizzate per presentare un punto di vista sul conflitto diverso da quello della politica ufficiale e del mainstream che, a onor del vero, sta andando in pezzi nelle ultime settimane e a poco servono le reazioni rabbiose dei campioni della censura, come il parlamentare europeo del Pd Pina Picierno che invoca restrizioni più dure contro coloro che, come gli organizzatori di queste ed altre iniziative, non si sono fatti scoraggiare da dinieghi e cancellazioni di sale. In provincia di Modena questa é la settima proiezione di film e documentari sul dramma della guerra in Ucraina i cui effetti stanno cambiando la vita di tutti gli italiani e degli europei in generale, dall'aumento dei costi dell'energia alla crescita senza fine delle spese militari. Durante la serata sarà possibile firmare la petizione, promossa dal Canale Telegram Donbass Italia di Lorusso, per la presa di distanza dalle parole del Presidente Mattarella che ha equiparato la Russia al Terzo Reich e anche la petizione in solidarietà con Villa Paradiso di Bologna, a cui il Comune ha recentemente ritirato la concessione dello spazio per le prese di posizione non conformi proprio sul conflitto in Ucraina e su altre tematiche'.