Modena, al Teatro Storchi torna Alessandro Bergonzoni

Modena, al Teatro Storchi torna Alessandro Bergonzoni

'Un'asta dei pensieri dove cerco il miglior (s)offerente per mettere all'incanto il verso delle cose'

Dal 12 al 14 dicembre al Teatro Storchi di Modena torna Alessandro Bergonzoni in Arrivano i Dunque (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca). L’artista bolognese – scrittore, performer, attore, autore e artista visivo – che dagli esordi si fa beffe del senso comune attraverso non sense e fantasmagorie verbali, prosegue la sua ricerca che conferma la vocazione comica, intrecciandola sempre di più alla passione civile. Con una scrittura surreale e profonda, Bergonzoni continua a esplorare i territori che in questi anni lo hanno visto partecipare attivamente, in prima persona, ad avvenimenti di interesse sociale, applicando la «…congiungivite dove varco il fraintendere, fino all’unità dismisura, tra arte e sorte, fiamminghi e piromani, van Gogh e Bangkok, bene e Mahler, sangue fuori mano e stigmate, stigmate e astigmatici, Dalì fino Allah».

 

I tempi sono colmi, «Arrivano i Dunque». Da questa premessa nasce il nuovo lavoro, «un'asta dei pensieri dove cerco il miglior (s)offerente per mettere all'incanto il verso delle cose: magari d'uccello o di poeta». In uno spazio scenico multifunzionale, una comicità graffiante dagli accenti poetici scava nella complessità del presente.

Con la scrittura comica e la sperimentazione linguistica, l'altra cifra bergonzoniana di questo allestimento è l’invenzione della Crealtà, un pensiero che si fa neologismo per esprimere la vera tensione morale di questo artista unico: andare oltre una società ingiusta, violenta e egoista, nel tentativo di ricreare una realtà che non solo non ci basta più ma che possiamo reinventare giorno per giorno alla ricerca di un futuro di pace assoluta e definitivamente più accogliente.

