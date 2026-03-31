Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena: l'ultima cena fotografata con l'IA

Modena: l'ultima cena fotografata con l'IA

Domenica 5 aprile, si entra gratis a tutte le mostre di Ago Modena. In “Vedere per credere” di Mishka Henner una riflessione sulla fotografia ai tempi dell'IA

3 minuti di lettura
’Un’Ultima cena come non l’abbiamo mai vista, rappresentata come se fosse stata fotografata dai testimoni dell’epoca. È una delle opere realizzate con l’Intelligenza Artificiale dall’artista Mishka Henner che si possono ammirare nella mostra di Fondazione Ago “Seeing is Believing. Vedere per credere” in corso a Palazzo Santa Margherita a Modena.
Nel giorno di Pasqua, prima domenica del mese, l’ingresso è gratuito come a tutte le mostre di Fondazione Ago che aderisce all’iniziativa nazionale “Domenica al Museo”: a Palazzo Santa Margherita anche il Museo della Figurina, con l’omaggio a Giuseppe Panini “Collezionista di Passioni”; alla Palazzina dei Giardini ducali la personale di Alessandro Lupi “Così è, se ci appare”. Le mostre sono aperte con orario festivo, dalle 11 alle 19 a orario continuato, anche lunedì 6 aprile, mentre sabato 5 sono in programma visite guidate su prenotazione: alle 15 al Museo della Figurina, alle 16 alla mostra di Henner, alle 17 a quella di Lupi. Ci si prenota su agomodena.it.

La mostra di Henner, a cura di Chiara Dall’Olio, con 25 opere completamente inedite, propone una riflessione sulla fotografia nell’era dell’Intelligenza Artificiale che si sviluppa in quattro sezioni nelle quali il documento fotografico è utilizzato come mezzo per esplorare la contemporaneità e dove credibile non significa reale e tantomeno vero.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Si parte dal linguaggio, dal tentativo di raccontare con le sole parole cos’è oggi la fotografia, per poi passare a due sezioni di immagini create con l’IA (fotografie di eventi biblici e di icone dei santi realizzate come fossero istantanee d’epoca) per chiudere il percorso con una visione contemplativa e immersiva della luce, la forma di energia indispensabile creatrice delle immagini, tanto sulla carta quanto sullo schermo.

La rappresentazione dell’Ultima cena (“The Last Supper”) fa parte della sezione “The Relic. La reliquia” dove sono esposte immagini di episodi dell’Antico e del Nuovo testamento generate con l’IA combinando testo biblico, pittura medievale, ricerca archeologica e ricostruzioni storiche di abiti e paesaggi. Le opere sono state trattate per apparire come oggetti usurati dal tempo, autentiche Polaroid di migliaia di anni fa.

Il risultato è un’Ultima cena diversa dalle tante immagini della tradizione che nei secoli hanno rappresentato il racconto dei Vangeli in cui Gesù si riunisce con gli Apostoli per celebrare insieme la Pasqua, prima di essere arrestato e poi crocifisso. I protagonisti non sono raffigurati frontalmente, siedono a terra, alla maniera dell’epoca, in un ambiente essenziale e stanno dialogando quasi in cerchio, senza solennità.
Al centro piatti, bicchieri e semplice vasellame che l'artista ha creato combinando immagini provenienti da software specializzati nelle ricostruzioni archeologiche.

Tra le altre opere della serie ci sono la moglie di Lot trasformata in statua di sale con la distruzione di Sodoma sullo sfondo, il sacrificio di Isacco, l’approdo dell’Arca di Noe, l’abbandono della Torre di Babele. Sono fotografie impossibili, ma immagini credibili che generano straniamento nell’osservatore invitandolo a chiedersi perché le prove sembrino più persuasive quando appaiono antiche e quanto sia facile manipolare l'autorità visiva. Per Henner, infatti, 'l’oggetto-reliquia diventa una lente per esaminare il nostro appetito di autenticità e il fragile confine tra fede in ciò che vediamo, finzione e documentazione fotografica'.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti L’Accademia Militare ospita la mostra sulle stragi nazifasciste nella guerra di Liberazione

L’Accademia Militare ospita la mostra sulle stragi nazifasciste nella guerra di Liberazione

Sulmona, racconti e tradizione orale con Sabrina Tauro in memoria di Francesco Benozzo

Sulmona, racconti e tradizione orale con Sabrina Tauro in memoria di Francesco Benozzo

Festival Organistico alla Chiesa del Voto: due concerti sull’organo Wanderer con Bononcini e Toschi

Festival Organistico alla Chiesa del Voto: due concerti sull’organo Wanderer con Bononcini e Toschi

Caparezza annullato l'incontro di oggi all'Arena di Modena

Caparezza annullato l'incontro di oggi all'Arena di Modena

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti La Ghirlandina trascina il turismo a Modena

La Ghirlandina trascina il turismo a Modena

Modena, domani in piazza Grande risuonano le canzoni di Gino Paoli

Modena, domani in piazza Grande risuonano le canzoni di Gino Paoli

Radioattivanonantola, venerdì dialogo con Giuliano Della Casa

Radioattivanonantola, venerdì dialogo con Giuliano Della Casa

Onmi a Modena, mezzo secolo di assistenza all'infanzia: domani la presentazione del libro al Centro librario

Onmi a Modena, mezzo secolo di assistenza all'infanzia: domani la presentazione del libro al Centro librario