Muri Lavacchio: al via le selezioni per 16 artisti della Biennale

L’Amministrazione Comunale di Pavullo sta lavorando per trovare le giuste modalità per riqualificare il muro della frazione di Lavacchio; muro pubblico, che fu negli anni ’80, oggetto di una progettualità artistica che ha visto la realizzazione di opere di pittura, scultura e mosaico da parte di artisti nazionali ed internazionali.“Sui Muri di Lavacchio” è il titolo della prima Biennale d’Arte, a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo nel Frignano, nata per dare visibilità ad un maggior numero di artisti, per vivacizzare la cultura e l’arte del territorio con particolare riferimento e coinvolgimento delle giovani generazioni.Il concorso è aperto a tutti gli artisti singoli o in gruppo (età minima 16 anni) che risiedono, lavorano o studiano a Modena e provincia. La partecipazione è gratuita, non comporta quindi costi per l’iscrizione, bensì di essere protagonista in un percorso espositivo di valorizzazione del territorio.L’obiettivo è ridare visibilità e valore al muro di Lavacchio in relazione al nuovo contesto pubblico ed urbano della frazione, recuperare il patrimonio architettonico soggetto a degrado, attraverso la promozione della creatività e dell’arte e tramite l’offerta di momenti di partecipazione per gli artisti, ed infine stimolare il senso di appartenenza alla comunità. Il bando richiede la progettazione e realizzazione di un bozzetto, il cui tema verte sulla relazione e il dialogo tra l’uomo e la natura. L’opera deve necessariamente riportare un elemento che richiama l’identità, la storia o la cultura di Pavullo nel Frignano o del territorio circostante, lasciando libera interpretazione alla composizione artistica, alle moderne tecniche pittoriche. I bozzetti verranno valutati da una commissione giudicatrice che selezionerà 16 opere.Gli artisti selezionati dovranno provvedere alla realizzazione dell’opera pittorica su appositi pannelli, che garantiscono il perdurare nel tempo dell’opera medesima.La Giuria sarà composta da: Simona Negrini, storico dell’arte responsabile delle Gallerie Civiche di Palazzo Ducale, Mirko Nottoli storico dell’arte del Museo della Città di Bologna, specializzato in arte contemporanea, e da un rappresentante della frazione di Lavacchio.Per gli artisti interessati la scadenza per la consegna dei bozzetti è prevista per martedì 1° dicembre, alle 13. Il bando verrà pubblicato sull’Albo pretorio dell’Ente e sulla homepage del sito istituzionale del Comune.Il progetto prevede un intervento parziale sul muro di Lavacchio, lungo oltre 70 metri. L’Amministrazione Comunale infatti intenderà procedere in modo graduale anche al recupero delle sculture e deimosaici attraverso interventi mirati.