Museo Deportato: il 2 marzo le pagine di Beppe Fenoglio

Saranno le pagine di Beppe Fenoglio le protagoniste, domenica 2 marzo, del quarto appuntamento della rassegna ‘Al Museo con i Classici’, promossa dalla Fondazione Fossoli.

In questa occasione, alle ore 17.00, presso la Sala dei Nomi del Museo Monumento al Deportato di Carpi, Simone Maretti leggerà e racconterà ‘Una questione privata’.

L’ingresso è gratuito, ma i posti limitati: per questo si consiglia di prenotarsi sul sito della Fondazione Fossoli.



Nelle Langhe, durante la guerra partigiana, Milton (quasi una controfigura di Fenoglio stesso) è un giovane studente universitario, ex ufficiale che milita nelle formazioni autonome. Eroe solitario, durante un’azione militare rivede la villa dove aveva abitato Fulvia, una ragazza che egli aveva amato e che ancora ama.

Mentre visita i luoghi della sua passione, rievocandone le vicende, viene a sapere che Fulvia si è innamorata di un amico, Giorgio: tormentato dalla gelosia, Milton tenta di rintracciare il rivale, scoprendo che è stato catturato dai fascisti. Con parole precise e vere, con commozione e furia, Fenoglio fa risuonare la più bella tra le storie d’amore possibili e impossibili.“Una questione privata – scrisse Italo Calvino - è costruito con la geometrica tensione d'un romanzo di follia amorosa e cavallereschi inseguimenti come l'Orlando furioso, e nello stesso tempo c'è la Resistenza proprio com'era, di dentro e di fuori, vera come mai era stata scritta, serbata per tanti anni limpidamente dalla memoria fedele, e con tutti i valori morali, tanto più forti quanto più impliciti, e la commozione e la furia”.Si ricorda che la selezione dei testi e dei brani di questa 3^ edizione de ‘Al Museo con i Classici’ è stata operata da Giovanni Tesio, filologo e critico letterario, già ordinario di letteratura italiana presso l’Università del Piemonte Orientale.I prossimi appuntamenti nella rassegna si svolgeranno, sempre alle ore 17.00, nelle seguenti domeniche: 6 aprile e 4 maggio.Simone Maretti