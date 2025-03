Nonantola, a Radioattiva gli Stiloidi Lunari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nell’ambito del format radiofonico settimanale “Artisti@BadCompany” edito dall’emittente web Radioattiva Nonantola, lunedì 17 marzo 2025 è stata ospite la Band Modenese “Stiloidi Lunari” per una intervista e un live musicale che ha compreso anche due inediti che ascolterete nelle prossime esibizioni del gruppo.

L’attuale formazione vede gli storici componenti Denise (voce ), Michael (chitarra e autore della maggior parte di testi e musiche), Leonardo (basso elettrico) oltre al recente innesto di Nick (batteria/percussioni), tutti artisti con alle spalle diverse esperienze musicali.

Nella primavera 2024 esce il primo EP – Lunatici Allunaggi – e da allora si sono susseguiti diversi concerti che hanno richiamato l’attenzione del pubblico sia per le proposte musicali sia per la capacità degli artisti di coinvolgere i presenti.

Il Progetto Stiloidi Lunari propone un mix musicale esplosivo con sfumature blues, punk, hard rock e testi rigorosamente in italiano che offrono un valore aggiunto in un panorama musicale nazionale dove purtroppo prevalgono brevi testi banali oppure cover in inglese. Le Loro canzoni raccontano storie, racconti di tutti i giorni, di notti sotto la luna piena, di vita vissuta, di emozioni che hanno creato segni indelebili.Il loro nome appare “misterioso” e scatena la curiosità di molti, ma se avete ascoltato il live in Radio o uno dei loro concerti vi verrà infine spiegato; un motivo in più per visitare le loro pagine social e visualizzare la data del loro prossimo concerto al quale non si può mancare. Nel frattempo la musica di “Stiloidi Lunari” è disponibile su tutte le piattaforme musicaliCome d’abitudine progettazione e intervista è stata a cura di Radioattiva Nonantola (format Bad Company) e dell’inossidabile coppia Marco & Peter.