Palio della Ghirlandina, il “Balsamico” diventa opera d'arte

Palio della Ghirlandina, il "Balsamico" diventa opera d'arte

E' della studentessa Viola Paonessa il disegno che rappresenterà il 21esimo Palio della Ghirlandina

È di Viola Paonessa, studentessa diciassettenne della 4°C del Liceo Artistico Venturi di Modena, il disegno che sarà riprodotto sul manifesto del 21° Palio della Ghirlandina, premio dedicato alle produzioni di “Balsamico” della tradizione familiare.

Il disegno che si è aggiudicato il primo premio riproduce al centro l’inconfondibile bottiglietta disegnata da Giugiaro, ma al suo interno non c’è l’oro nero di Modena, bensì la sagoma della dea greca dell’agricoltura Demetra. L’opera è completata da tre gocce che rappresentano i sensi che gli Esperti Degustatori di Aceto utilizzano per valutare la qualità dell’aceto balsamico: vista, olfatto e gusto. Viola, la studentessa vincitrice, evocando l’opera Comedian di Maurizio Cattellan – la banana attaccata alla parete con un pezzo di nastro adesivo ha sottolineato: 'Ho poi aggiunto un pezzo di scotch che fissa al muro la bottiglietta. In questo caso mentre il frutto va progressivamente a marcire il passare del tempo permette di migliorare la qualità del nostro prodotto modenese. La scelta di uno stile contemporaneo, in contrasto con la storia tradizionale dell’aceto, può ricondurre il progetto a un’idea di caos, elemento richiesto allineandosi al tema del prossimo “Festival Filosofia'.

