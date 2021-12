Pianissimo (furioso), questa sera omaggio a Steen Andersen

Questa sera alle 19, al Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo in via San Vitale a Bologna sono di scena il chitarrista Francesco Palmieri e il percussionista Federico Tramontana, con pianissimo (furioso), un programma interamente dedicato al compositore danese Simon Steen-Andersen, attualmente considerato uno dei nomi più brillanti della scena contemporanea, la cui ricerca artistica trascende la dimensione strettamente strumentale con l'obiettivo di creare un nuovo spazio in cui i vari aspetti della performance (suono, movimento, messa in scena, media) convergono in un evento unitario.Con il programma pianissimo (furioso), Palmieri e Tramontana presentano uno scorcio sulla sua produzione per chitarra sola e non, recentemente documentata nell’album Drownwords – Simon Steen-Andersen: Complete Works for Guitar, nato dalla collaborazione tra il compositore e Palmieri. Sebbene l’opera per chitarra di Simon Steen-Andersen non sia molto conosciuta, questo strumento, oltre a costituire la sua primissima formazione musicale (prima ancora della composizione), ha influenzato le basi stesse della sua ricerca.Francesco Palmieri (1996) è un chitarrista classico ed elettrico italiano prevalentemente attivo nell’ambito della musica contemporanea, sia come solista che in varie ensemble e formazioni cameristiche. Federico Tramontana (1995) è un percussionista e performer italiano attivo come solista, ricercatore di musica contemporanea ed educatore, esplorando l’illimitato mondo dell'arte contemporanea.Steen-Andersen ha ricevuto numerosi premi e finanziamenti, tra i più recenti il Mauricio Kagel Music Prize e il Siemens Composers’ Prize 2017, il Nordic Council Music Prize e l’SWR Orchestra Prize 2014. Le sue composizioni sono state commissionate da ensemble, orchestre e festival quali: Ensemble Recherche, Neue Vocalsolisten Stuttgart, SWR Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Ensemble Ascolta, JACK Quartet, Ensemble Modern, Oslo Sinfonietta, 2e2m, Donaueschinger Musiktage, Ultraschall, Wittener Days of New Chamber Music ed ECLAT. Ha inoltre lavorato con ensemble quali Klangforum Wien, Collegium Novum Zurich, ICTUS, Arditti, London Sinfonietta, Intercontemporain, asamisimasa e NADAR.