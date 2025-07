Premio Pierangelo Bertoli 2025: ecco gli otto finalisti

La Prefinale del Premio Pierangelo Bertoli 2025, andata in scena martedì a Modena, ha decretato gli 8 Finalisti dell'edizione 2025 le cui finali si terranno al Teatro Carani di Sassuolo dal 7 al 9 novembre (date ufficiose).

I Finalisti, scelti tra 26 Artisti, sono (in ordine alfabetico):

Marco Arati, da Reggio Emilia, con il brano 'Buio'

Caino, da Roma, con il brano 'Grande albero'

Matteo Faustini, da Brescia, con il brano 'Anima gemella'

Melty Groove, da Torino, con il brano 'Atomi'

Nero, da Modena, con il brano 'L'America'

Mariafrancesca Pompella, da Caserta, con il brano 'Lo sai'

Matteo Trapanese, da Napoli, con il brano 'Canzone in una stanza'

Truppo, da Modena, con il brano 'Oigres'



La Direzione Artistica del Premio è affidata ad Alberto Bertoli e Riccardo Benini. Il Premio Pierangelo Bertoli è organizzato da Montecristo Aps, con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Sassuolo e del Comune di Modena, in collaborazione con sponsor privati.