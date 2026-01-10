Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sono un prete di campagna, la storia di don William Ballerini in un libro

Domani domenica 11 gennaio 2026, alle 16., presso la parrocchia di San Martino Spino, verrà presentato il libro 'Sono un prete di campagna. Don William Ballerini 1940-2023'. Nato a San Martino Spino, don Ballerini, fu parroco di Gavello, Santa Croce, Gargallo, Panzano, Sant'Antonio in Mercadello e a San Martino Spino. 

Infine venne nominato Canonico penitenziere della Cattedrale di Carpi. 

Si spegne a Carpi nel 2023. Il volume raccoglie i ricordi personali dei vescovi Castellucci e Regattieri oltre alle testimonianze di don Ivano Zanoni, che venne ordinato insieme a don William nel 1966, don Marino Mazzoli, suo amico fraterno e dei suoi successori, nella parrocchia di San Martino Spino, don Germain e don Arnaud. Alla presentazione parteciperanno: il parroco di San Martino Spino don Aranaud Giegue Tametsop; il direttore della Casa del Clero di Carpi, don Riccardo Paltrinieri; don Marino Mazzolli, parroco di Panzano; il curatore del volume Gino Mantovani. L'iniziativa è organizzata dalla parrocchia di San Martino Spino in collaborazione con l'associazione Amici della Consulta, il Comitato Sala Trionfini e la Consulta del Volontariato di Mirandola. Ingresso libero. 

