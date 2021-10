Torna Worker, l’evento di Compagnia delle Opere che mette faccia a faccia imprese e professionisti

Sono più di cento gli imprenditori che, ad oggi, hanno sottoscritto l’iscrizione al Worker 2021 organizzato da Compagnia delle Opere a Bologna. Una giornata di scambio e di dialogo che ha uno scopo preciso: fare conoscere imprese e professionisti del territorio, metterli a confronto, fare in modo che domanda trovi offerta col più semplice degli strumenti: attraverso l’incontro.L’evento è in programma il prossimo 21 ottobre a Bologna, presso il centro congressi FICO, ed è ancora possibile iscriversi, tutte le informazioni cliccando qui “Dopo diciotto mesi di call e di appuntamenti virtuali finalmente ci rivediamo, ci sediamo attorno a dei tavoli di lavoro reali, così da poter parlare, a voce, del nostro lavoro quotidiano, dei nostri progetti. Il fornitore, il cliente, il collaboratore non è solo una sigla al termine di una mail, col Worker di Compagnia delle Opere questa persona torna ad avere un volto, una voce e delle idee”Così il presidente di Cdo Emilia, Paolo Preti. L’imprenditore metalmeccanico ha concluso dicendo: “Oltre allo scambio ed al confronto faccia a faccia affronteremo diversi temi attuali, come l’economia sostenibile ed il green. Sarà l’occasione giusta per fare conoscere la propria azienda e per includere persone nuove nei nostri progetti di sviluppo e di ampliamento commerciale”.Per iscriversi o per ricevere informazioni qui