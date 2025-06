Treni in miniatura: Modena celebra il suo primo Open Day ferroviario

Due giornate per viaggiare in miniatura senza muoversi da Modena. Domani e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 23, il Gruppo Fermodellistico Modenese A.P.S. – con il patrocinio del Comune – inaugura il suo primo “Porte Aperte”. Presso la parrocchia di San Pio X (via San Giovanni Bosco 150) scorreranno convogli in scala H0 e N arricchiti da suoni, luci e paesaggi realistici, inclusa la celebre stazione Mediopadana riprodotta nei minimi particolari.

Non mancheranno un diorama storico, tante curiosità tecniche spiegate dai soci e soprattutto la possibilità di mettersi al comando: chiunque potrà pilotare un treno sul grande plastico. Un’occasione pensata per famiglie, appassionati e semplici curiosi, con ingresso gratuito.

Stefano Soranna