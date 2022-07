'Un paese ci vuole': Montese e Zocca, pronti al grande evento

Torna il festival 'Un Paese ci vuole” con la seconda edizione dal titolo “Cinque giorni di musica a tutta velocità”, che si svolgerà a Montese dal 13 al 17 luglio 2022 e che da quest'anno vede coinvolto anche il Comune di Zocca, con un calendario di ospiti provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo e della musica come lo storico chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia, Mirko Casadei, figlio dell’indimenticato e “Re del liscio” Raul, i doppiatori Angelo Maggi e Natale Ciravolo, il team manager delle due ruote Carlo Pernat, la 'signorina buonasera' Mariolina Cannuli e tanti altri.Per il sindaco di Montese Matteo De Luca «il festival, giunto alla sua seconda edizione che, guarda al passato e attraversa il presente, si impegna a costruire un futuro nuovo attraverso un nuovo modo di vivere e di lavorare in un luogo dove la cultura può trovare spazio al di fuori delle grandi città.dalle ore 20,30 con l'inaugurazione del festival a seguire alle 21 lo spettacolo teatrale “Il doppiattore” di Angelo Maggi, voce storica di attori come Bruce Willis, Tom Hanks, e Robert Downey jr, al teatro PuntoCom di Zocca.Di seguito tutto il programma dei 5 giorniMercoledì 13 luglio (Zocca, Teatro PuntoCom))“Quando sono sulle nuvole... è un gran bel film” (UN GRAN BEL FILM, Vasco Rossi)Ore 20.30 - Inaugurazione del FestivalOre 21.00 - “Il Doppiattore”, spettacolo teatrale di Angelo MaggiGiovedì 14 luglio (Maserno, Piazza Spontiglia)“Una chitarra e un fiore/e la voglia di cantare” (UNA CHITARRA E UN FIORE, Raoul Casadei)Ore 18.00 – Le chitarre di una carriera: “Le mie 60 compagne di viaggio” con Dodi Battaglia(presenta Franco Dassisti).Ore 20.45 - Gli amici del FestivalOre 21.00 - Vai col liscio Il Figlio del Re. Storia e storie in musica di Raul Casadei con Mirko Casadei(presenta Franco Dassisti)Ore 22.30 - Musica sotto le stelleVenerdì 15 luglio (Monte san Giacomo)“Noi siamo figli della stelle, figli della notte che ci gira intorno” (FIGLI DELLE STELLE, AlanSorrenti)Durante la serata: visita al Museo del CastagnoOre 17.30 - Signorine Buonasera con Michele Vanossi e Mariolina CannuliOre 18.30 - L’araba felice con Rajae BezzazOre 20.30 - Amici del festivalOre 20.45 - Racconti dallo Spazio con l’astrofisica Patrizia Caraveo. E con il doppiatore NataleCiravolo (la voce del capitano James T. Kirk dell’astronave Enterprise di Star Trek)Sabato 16 luglio (Montese)“Motocicletta/10 HP/Tutta cromata/È tua se dici sì” (IL TEMPO DI MORIRE, Lucio Battisti)Ore 11.00 - Piazza IV Novembre - Aperitivo di benvenuto a Montese | Biciclettata Zocca-MonteseOre 17.00 - Buca di Piazza Repubblica - Inaugurazione mostra “Andiamo a ballare a Montese”Ore 18.00 - Scalinata Piazza IV Novembre - Aperitivo con lo scrittore: “Folisca”, con MiriamD’AmbrosioDurante la serata: esposizione motoOre 20.45 - Piazza IV Novembre - Amici del festivalOre 21.00 - Piazza IV Novembre - “Belìn, che paddock” con Carlo PernatOre 22.30 - Piazza IV Novembre - Concerto del gruppo Le Tendenze“E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza” (VOGLIO VEDERTI DANZARE, Franco Battiato)Ore 17.30 - Aperitivo con lo scrittore: “Dice Angelica”, finalista del premio Comisso 2022, conVittorio MacioceOre 18.30 - “Crimini esplosivi”, Danilo Coppe L’uomo che ha fatto saltare il ponte Morandi e risoltoi misteri degli attentati più famosi del mondo.Ore 20.30 - Amici del festivalOre 21.00 - La Buca, Masiparero e Indio: storia di discoteche che hanno fatto la storia della musicaa MonteseOre 22.00 – “Generazione Fenomeni”, gli anni ruggenti della radio con Franco LazzariOre 23.00 - DJ Night in piazza dagli anni 60 ad oggiUN PAESE PER BAMBINI E RAGAZZI - LABORATORI DIDATTICIGiovedì 14 luglioOre 16,00 – Alle origini della musicaSabato 16 luglioOre 15.30 – Prove di volo!!!Ore 17.30 – Ti fidi della fisica?“Un paese per bambini e ragazzi” è realizzato grazie alla collaborazione di “Montese a scuola aps”con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui agli art. 72 e 73 delD.Lgs n° 117/2017, anni 2020-21.GLI OSPITI DI UN PAESE CI VUOLE(in ordine di apparizione)ANGELO MAGGIUn po’ Bruce Willis e un po’ Tom Hanks, almeno nella voce. Un numero uno del doppiaggio e un“DoppiAttore”, tanto da aver creato uno spettacolo dove la sua professione diventa teatro. Per farentrare tutti dentro il grande schermo.DODI BATTAGLIABolognese, una vita con i Pooh, una chitarra per amica. Anzi più di una, che racconta in un libro cheattraversa generazioni della musica. La colonna sonora (e anche la voce) di oltre 100 milioni di dischivenduti in 50 anni di storia.FRANCO DASSISTIGiornalista, critico cinematografico e telecronista sportivo, ha scritto biografie musicali, tra cui quelledei Pooh e di Raoul Casadei. Oltre al libro “Papà Stories”, perché il suo primo lavoro è con tre figliefemmine...MIRKO CASADEIHa preso le chiavi delle balere d’Italia da papà Raoul e le porta in giro con orgoglio ricordando il Redel Liscio. Ne parla in un libro, lo fa rivivere con la sua orchestra. Perché la mazurka sarà di periferia,ma è al centro di tutto.MICHELE VANOSSIAma la natura, il trekking, la bicicletta, il nuoto, lo sci e colleziona oggetti d’arredo vintage. Lavoraper un quotidiano ma scrive libri. E porta in giro le Signorine Buonasera, protagoniste del suo ricordodella Tv che ci faceva sognare.MARIOLINA CANNULIÈ stata la signora, anzi la Signorina, della nostra buona sera. Vanta numerosi tentativi di imitazione(di Alighiero Noschese), era considerata la femme fatale del piccolo schermo. Cantante, attrice e“mamma” di tante star della Tv.RAJAE BEZZAZÈ l’Araba felice di Striscia la notizia. Marocchina di nascita, in Italia da quando aveva 5 anni,un’infanzia da maschiaccio, un’adolescenza da ribelle, un’esistenza in difesa dei più deboli e delledonne. Armata di ironia.PATRIZIA CARAVEOScienziata di fama internazionale e dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, hascoperto la stella Geminga, ovvero quella che non c’è. Studia l’universo dalla mansarda di casa,lottando perché le luci non lo spengano.NATALE CIRAVOLO“Spazio, ultima frontiera”: ha prestato la sua voce al capitano Kirk di Star Trek, è salitosull’Enterprise ed è arrivato là dove nessun uomo è mai giunto prima. Stando fermo davanti almicrofono...MIRIAM D’AMBROSIOScrittrice, insegna italiano e storia in un Centro di Formazione Professionale. Laureata in Lettere, hacollaborato con alcune testate nazionali, scrivendo soprattutto recensioni teatrali. “Folisca” è il suoquarto romanzo.CARLO PERNATDa Max Biaggi a Valentino Rossi fino, oggi, ad Enea Bastianini: i big del Motomondiale li ha scopertitutti lui. Riassumendo i suoi anni a bordo pista con un libro che riassume tutto il bello delle due ruote:“Belìn, che paddock”.LE TENDENZENascono a Milano nell’aprile 2015, formate dai fratelli Daniele Saibene (voce e chitarra) e FrancescoSaibene (batteria e synth) e dall’amico d’infanzia Andrea Cuntró (basso, synth e cori). Il discod’esordio, Brivido, arriva quattro anni fa, poi tocca a Blackout sociale, Lato oscuro e Bugiardo.Suonano rock elettronico d’ispirazione anglosassone. Nei testi: futuro, fantascienza e interiorità.VITTORIO MACIOCEGiornalista e scrittore, editorialista de Il Giornale. Autore di “Dice Angelica” (Salani) in cui dà vocealla protagonista femminile dell’Orlando Fuioso. Il romanzo è nella terna finale del premio Comisso.È il fondatore del Festival delle Storie.DANILO COPPEGeominerario esplosivista, in sintesi Mister Dinamite. L’uomo che ha fatto saltare il Ponte Morandisenza far cadere un granello di polvere sulle case sottostanti. E che dei misteri di tutti gli attentati delmondo conosce la soluzione.FRANCO LAZZARI“The Voice” degli Anni Ottanta, ha fatto parte di una generazione di fenomeni che ha inventato laradio e il mito dei Dj. Suoni e personaggi che oggi racconta saltando da una traccia all’altra. Per nondimenticare cos’è la musica.Nella foto. Carlo Pernat, manager e sopritore di talenti in moto Gp