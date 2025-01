Vignola, domenica 19 gennaio 2025 concerto dei Daimon

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Domenica 19 gennaio dalle 19 live dei Daimon, ad aprire la serata Nàresh Ran, con il suo live set dedicato al terzo album solista Praesens. Appuntamento al Circolo Ribalta di Vignola in via Zenzano. Dopo cinque anni di silenzio discografico, i Daimon tornano con un lavoro che sposta le coordinate sonore dalla musica drone a un universo fatto di sintetizzatori pulsanti, nastri magnetici ribollenti e voci che sembrano emergere da un'altra dimensione. A comporre questa alchimia sonora sono tre figure di spicco della scena musicale sperimentale italiana: Simon Balestrazzi, Nicola Quiriconi e Paolo Monti. Ad aprire la serata sarà Nàresh Ran, con il suo live set dedicato al terzo album solista Praesens. Un'introduzione ideale per una notte all'insegna della sperimentazione sonora.Sabato 18 gennaio, sempre al Circolo Ribalta, live dalle ore 21 di Niki Poppi. Presentazione del nuovo album Tante anime, un'orchestra.