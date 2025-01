Vignola, giovedì Zulù dei 99 posse presenta la sua biografia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Giovedì 23 gennaio, dalle 21 Luca Persico, in arte Zulù, presenta la sua autobiografia 'Vocazione rivoluzionaria. Appuntamento al Circolo Ribalta di Vignola (Mo) in via Zenzano, 10. L'autobiografia di Luca Persico è pubblicata da Il Castello Editore. Un’opera che ripercorre la vita e le esperienze del frontman dello storico gruppo musicale 99 Posse.L'evento vedrà l’autore dialogare con due ospiti d’eccezione: Paolo Brini, figura di spicco della Banda POPolare dell'Emilia Rossa, e Giovanni Iozzoli, tra i fondatori dell'Officina 99 di Napoli, luogo simbolo della cultura underground partenopea. Durante l’incontro, si approfondiranno i temi trattati nel libro, dalla musica all’impegno politico, passando per le vicende personali e collettive che hanno segnato il percorso di Zulù e dei 99 Posse. Un racconto autentico e coinvolgente che offre uno sguardo privilegiato su una delle voci più rappresentative della controcultura italiana.L’ingresso è gratuito.