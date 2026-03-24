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Vignola, Sonic Suite: reading-concerto ispirato al romanzo Gli uomini pesce di Wu Ming 1

Vignola, Sonic Suite: reading-concerto ispirato al romanzo Gli uomini pesce di Wu Ming 1

Sabato il suono delle terre desolate prende vita al Circolo Ribalta

1 minuto di lettura

Sabato 28 marzo alle 21, il Circolo Ribalta ospita “Sonic Suite – Blues delle terre desolate”, un evento che travalica i confini del concerto tradizionale per trasformarsi in un’esperienza artistica totale. Nato dal romanzo Gli uomini pesce (Einaudi, 2024) di Wu Ming 1, lo spettacolo si configura come un reading-concerto ambientale e psichedelico capace di intrecciare parola scritta, paesaggio sonoro e sperimentazione elettronica.


Al centro della narrazione si sviluppa la figura di Arne Gustafsson, artista dei paesaggi sonori noto come “Sonic”, uno dei personaggi chiave del romanzo di Wu Ming 1. La performance ne amplifica la voce e le suggestioni, traducendo in materia sonora gli echi narrativi e le tensioni sotterranee del testo. Sul palco, un ensemble eterogeneo dà forma a questa architettura sonora: Jadel Andreetto (basso, voce), Stefano D’Arcangelo (tastiere, elettronica, antimateria), Marco Manfredi (voce, vociferazioni) e Wang Inc. (elettronica e manipolazioni ambientali).


La performance si configura come un viaggio oscuro e poetico in un paesaggio devastato, tra psicosi, mutazioni e derive metafisiche. Non un semplice spettacolo, ma un territorio narrativo da attraversare, in cui il suono diventa materia e la letteratura si fa esperienza sensoriale.

Stefano Soranna

Foto dell'autore

Mi occupo di comunicazione e pubblicità da un po' di tempo. Su La Pressa scrivo di musica, libri e di altre cose che mi colpiscono quando sono in giro o che leggo da qualche parte. La mia passi...   

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