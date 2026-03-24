Carpi, venerdì Ron in concerto al Teatro comunale

Venerdì 27 marzo Ron arriva al Teatro Comunale di Carpi con il nuovo live “Al centro esatto della musica”, titolo che riprende l’incipit di uno dei suoi tanti successi. Lo spettacolo, che conclude la rassegna “L’altra musica”, inizia alle 21. L’artista, infatti, ha confermato la sua esibizione in città dopo l’improvvisa scomparsa del maestro Peppe Vessicchio, con il quale avrebbe dovuto debuttare in prima nazionale con lo spettacolo “Ecco che incontro l’anima”.

Ron si racconterà grazie a uno dei repertori tra i più conosciuti della musica d’autore italiana in una scaletta ricca di oltre venti titoli, tra successi e nuove canzoni, tratte anche dal celebrato album di due anni fa “Sono un figlio”, che includerà anche “Lontano Lontano” di Luigi Tenco, nella versione con cui l’artista ha aperto l’ultima edizione del “Premio Tenco”, quando lo scorso ottobre ha ricevuto il prestigioso ed esclusivo “Premio alla carriera”.

Sul palco con Ron, Giuseppe Tassoni (piano e tastiere), Roberto Di Virgilio (chitarre), Stefania Tasca (voce, percussioni) e Pierpaolo Giandomenico (basso).