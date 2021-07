We love you Biz! Addio ad una leggenda del rap americano

In un questo terribile 2021 per la comunità hip-hop internazionale, tocca dare la notizia della scomparsa di uno dei pionieri, Biz Markie, all'anagrafe Marcel Hall, star assoluta come rapper, genio del beatboxing, dj, sorprendente Maestro di Cerimonia, 57 anni da Long Island.Riconoscibile per la mole decisamente oversize, per la voce impastata, per la gestualità scomposta, per l'ironia, Biz Markie muove i primi passi come MC all'interno dei Juice Crew, collettivo da favola composto da Big daddy Kane, Kool G Rap, Roxanne Shante e da un giovanissimo Masta Ace, dietro le quinte il mago delle produzioni Marley Marl.'Goin' Off', LP d'esordio esce nel 1988, anticipato dal singolo 'Make The Music With Your Mouth Biz' e con all'interno 2 hit epiche come 'Vapors' e 'Nobody Beats the Biz'; nel 1989 esce 'The Biz Never Sleeps', il singolo 'Just A Friend' diventerà uno dei classici dell'old school; usciranno poi altri 33 giri: 'I Need a Haircut' (1991), 'All Samples Cleared!' (1993) e 'Weekend Warrior' (2003). Significativi e mai banali, i suoi featuring sono entrati nella storia del rap e se non li conoscete sono tutti da scoprire; 'Do it' da 'Ill comunication' dei Beastie Boys, 'The Cypher pt.3' nella compilation cult 'Politics and Bullbushit' di Frankie Cutlass, 'Biz Freestyle '95' di DJ Honda, 'Nuttin' But Flavor' del leggendario dj di Hot 97 Funkmaster Flex e della super nota 'Let me clear my throat' di DJ Kool.Cinema, TV, DJ set, Biz Markie è stato soprattutto un vero amico e un maestro per tantissimi artisti, tra i post di addio più dolci, quello di Questlove dei Roots e protagonista del Jimmy Fallon Show: 'He taught me ALOT. Im using ALL the education he taught me. We will miss him. But he will be here forever. Love you Biz' (Biz mi ha insegnato un sacco di cose, ci mancherà, ma sarà sempre qui. Ti voglio bene Biz.).