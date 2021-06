Aceto: Gambigliani Zoccoli confermato Presidente CPAA e ABTM servizi

Mario Gambigliani Zoccoli è stato confermato Presidente del Consorzio Produttori Antiche Acetaie e di ABTM Servizi. La nomina è stata ufficializzata nei giorni scorsi a seguito dell’elezione dei nuovi consigli d’amministrazione. Nel nuovo CdA di ABTM Servizi tra i neo eletti Loretta Barbieri, attuale presidente dell’Ordine provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena e Paolo Fantuzzi per anni amministratore di ModenaFiere.A seguito della votazione dell’assemblea entrano nell’organo di governo del Consorzio Andrea Mussini, Davide Lonardi Leonelli, Alberto Molinari, Francesco Vaccari, Giorgio Gambigliani Zoccoli e Guido Paltrinieri. Alla guida con il ruolo di presidente è stato confermato Mario Gambigliani Zoccoli, titolare dell’Antica Acetaia Gambigliani Zoccoli.Durante l’assemblea i soci hanno anche approvato il bilancio del 2020 che si è chiuso positivamente nonostante l’anno passato sia stato fortemente condizionato dagli effetti della pandemia e del lockdown. “La qualità del prodotto e la tenacia dei produttori consorziati ci hanno permesso di difendere le nostre posizioni sia sui mercati interni che esteri e ora, guardando al futuro, ci sentiamo pronti per una ripresa che prevediamo possa essere positiva. Il nuovo consiglio, che ringrazio per la fiducia accordatami, si compone di figure imprenditoriali di primissimo piano, che hanno a cuore la valorizzazione dell’aceto balsamico tradizionale di Modena. Sono quindi convinto che riusciremo a rafforzare ulteriormente l’incisività della nostra attività partendo dall’ottimo lavoro del consiglio uscente. Mi preme anche sottolineare l’ingresso di persone nuove che abbassano l’età media del consiglio e, soprattutto, confermano che l’interesse per ciò che esprime la cultura balsamica è in crescita anche tra i giovani” ha commentato a margine della sua elezione Mario Gambigliani Zoccoli.Elementi di novità sono emersi anche dal contestuale rinnovo del CdA della Società di Servizi ABTM, realtà che tra l’altro gestisce uno dei due centri autorizzati all’imbottigliamento di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena nella inconfondibile bottiglietta ideata da Giorgetto Giugiaro.Nel CdA di ABTM Servizi, anch’esso guidato da Mario Gambigliani Zoccoli, oltre a figure del settore di grande esperienzacome Guido Paltrinieri ed Enrico Nasi, sono entrati Loretta Barbieri, attuale presidente dell’Ordine provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena e Paolo Fantuzzi per anni amministratore di ModenaFiere. “L’inserimento di figure così qualificate e appartenenti a mondi differenti è frutto di una scelta ponderata che punta a rafforzare la capacità di offrire servizi anche innovativi” ha concluso Mario Gambigliani Zoccoli.