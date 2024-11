Addit presenta il quinto appuntamento del percorso Spark Your Business

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’evento vedrà la partecipazione di relatori d’eccezione, figure di spicco nel panorama italiano della leadership aziendale e del coaching, con l’intento di stimolare una riflessione sulla 'leadership gentile' e sul ruolo che rispetto ed empatia giocano nelle relazioni professionali. Tra i protagonisti dell'incontro ci saranno il dottor Guido Stratta, già Direttore People & Organization del Gruppo Enel, fondatore e presidente dell’Onlus 'Accademia della Gentilezza' e coautore del libro 'Leadership Gentile - dialoghi strategici'; il professor Luigi Torlai, docente a contratto di Sviluppo Risorse Umane presso UniMoRe; e padre Natale Brescianini, coach aziendale e life coach presso INCOACHING, amico di Compagnia delle Opere Emilia.



Saranno inoltre presenti imprenditori provenienti da diversi settori, che arricchiranno il dibattito condividendo esperienze concrete e punti di vista innovativi, per esplorare insieme modelli di leadership orientati alla valorizzazione delle persone.

L’iniziativa, che gode del patrocinio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rappresenta un’importante occasione per promuovere una riflessione su un tema attuale e di grande rilevanza: la leadership gentile come via per costruire ambienti di lavoro basati su collaborazione e rispetto reciproco.

Il dottor Romolo D’Eboli, founder di Addit, ha dichiarato: 'Attraverso il percorso 'Spark Your Business', vogliamo offrire ai leader di oggi e di domani strumenti concreti e nuove prospettive per una gestione aziendale che valorizzi le persone. Crediamo fermamente che il dialogo e la gentilezza siano leve fondamentali per il cambiamento positivo, e siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo a questa trasformazione.



Questo è il quinto appuntamento e stiamo già lavorando alle prossime iniziative'.

L’incontro avrà luogo il 27 novembre, a partire dalle 17.30, presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi di UniMoRe, in Via Berengario 51 a Modena.



Addit è un'azienda modenese specializzata in consulenza aziendale, con un impegno costante nell’affiancare le imprese nel loro percorso di crescita e trasformazione. Con iniziative come 'Spark Your Business', Addit sostiene la diffusione di una leadership consapevole e orientata al benessere delle persone e alla buona riuscita della missione imprenditoriale di ciascuno.