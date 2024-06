Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Convegno aperto a tutti che vedrà la presenza dei vertici nazionali della Fiarc (Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti del commercio) Confesercenti, Anasf (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) e di Enasarco in programma lunedì 17 giugno dalle 11 alle 13 presso l'Auditorium di Confesercenti Modena per discutere della 'nuova Enasarco' e delle opportunità che si sono aperte per gli agenti, i consulenti finanziari e le imprese mandanti.

A Modena e provincia sono oltre 4.000 tra agenti e consulenti finanziari che saranno interessati da queste importanti novità, che comprendono l'intero sistema dell'intermediazione: dagli accordi economici alla riforma della Legge Professionale fino ad a arrivare ad un 'nuovo sistema impresa di settore' strutturato su due fattori: la denominazione ampia del concetto di intermediazione e il ruolo di Enasarco 'cabina di regia' del processo di innovazione.

Pensioni e assistenza sanitaria in cima alla lista dei temi che verranno affrontati durante il convegno e, al centro dell'attenzione, gli agenti di commercio, i consulenti finanziari e le imprese mandanti, tutti uniti per disegnare il nuovo assetto di Enasarco nel suo ruolo inedito di 'Cabina di regia' e quindi di attore decisivo dello sviluppo per tutte le imprese di riferimento: agenti, case mandanti, promotori finanziari.

Tra i relatori Antonio Buonfiglio, Direttore Fondazione Enasarco, Fabio D'Onofrio Coordinatore Nazionale Fiarc, il Vicepresidente Nazionale Fiarc Leonardo Fabbri, il Presidente Anasf Luigi Conte e Mario Calanca, Presidente Provinciale Fiarc Modena. L'importante convegno di Modena rappresenta il decimo appuntamento di un ciclo di eventi organizzati su tutto il territorio nazionale insieme all'Anasf, l'associazione dei consulenti finanziari.

Ingresso libero e aperto a tutti gli interessati.