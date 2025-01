Settore agricolo in ginocchio, i trattori tornano in strada

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Vista la grave situazione di tante aziende agricole, le politiche insufficienti dell'attuale governo e dell'Europa in seguito alle mobilitazioni del 2024, gli agricoltori danno inizio alla grande mobilitazione unitaria 2025. A partire dal 28 gennaio in tutta Italia inizieranno decine di presidi per sensibilizzare tutte le amministrazioni locali, il governo e l'Europa alla grave crisi che affligge il settore'.Ad annunciarlo è il gruppo autonomo Agricoltori Italiani. Modena sarà sede del presidio degli agricoltori delle province di Modena a Reggio Emilia. In via Vignolese 1044, presso il parcheggio del ristorante La Barchessa iniziano oggi i lavori di allestimento degli spazi che ospiteranno i trattori per una mobilitazione che inizierà ufficialmente la mattina del 28 gennaio alle 9,30.

'Stiamo vivendo una crisi economica, sociale e ambientale devastante che mette a rischio la sovranità alimentare, la tenuta sociale della nostra nazione e di tutte le piccole e medie aziende' - affermano gli organizzatori che per punti hanno ricordato le condizioni economiche e le ragioni della protesta.50% di aziende agricole in 20 anni a causa della mancanza di reddito a favore dell'industria agroalimentare, la GDO e la speculazione finanziaria.Costi di produzione insostenibiliImportazioni selvagge e concorrenza sleale da Paesi con standard sociali e ambientali molto peggiori.Adempimenti burocratici sempre più soffocanti.Danni catastrofici da fauna selvatica, eventi atmosferici estremi senza nessun supporto assicurativo e di ristoro sostenibile.Zoopatie e fitopatie sempre più pressanti con pesanti danni alle produzioni e alla loro qualità causate da politiche agricole e sanitarie folli.Abbandono delle terre e delle attività agricole, ittiche e dell'allevamento.

Prezzi dei cibi sempre meno accessibili per i consumatori.Qualità del cibo in forte rischio.'La crisi delle aziende agricole, della pesca e dell'allevamento è sul piano sociale un rischio fortissimo per la sicurezza e la sovranità alimentare, nonché al diritto dei popoli a determinare il proprio modello di produzione, distribuzione e consumo del cibo. Invitiamo i cittadini a mobilitarsi con gli agricoltori per toccare con mano la gravità della situazione e per ottenere uno stato di crisi che obblighi le istituzioni ad operare nel settore primario con misure straordinarie' - affermano gli organizzatori.Martedì 28: inizio presidio, discussione delle varie tematiche e dello stato di crisi e inizio corteo trattori dalle 13 alle 16.Mercoledì 29: Supporto al presidio di Reggio-Parma con trattori e apertura al cittadino e al confronto presso il presidio di Modena.Giovedì 30: supporto ai presidi dell'Emilia Romagna; il presidio di Modena rimane a disposizione per informazioni al cittadino, agli agricoltori e agli amministratori locali.Venerdì 31: gazebo informativo ai cittadini presso la fiera di San Geminiano all'interno del Novisad con offerta prodotti tipici dalle 11 alle 17.Pregiato Sig. Sindaco e Sig. Presidente del Consiglio Comunalecon la presente, desideriamo invitarVi a partecipare e a sostenere la mobilitazione degli agricoltori del nostro territorio, che stanno affrontando una forte crisi del comparto agricolo. La situazione attuale sta mettendo a dura prova la sopravvivenza delle aziende agricole, e allevatrici pilastro fondamentale della nostra economia e della nostra tradizioneIl presidio si terrà dal 28 gennaio presso Via Emilia località Bagno ci ritroveremo per manifestare il nostro disagio e sensibilizzare le istituzioni sull'urgenza di interventi concreti e straordinari a favore del settore. La Vostra presenza sarebbe per noi un segnale importante di vicinanza e attenzione da parte delle istituzioni locali.Confidiamo nel Suo sostegno e nella Sua partecipazione per rafforzare il dialogo tra cittadini, agricoltori, pescatori e istituzioni, nella speranza di individuare insieme soluzioni che possano garantire un futuro sostenibile per il nostro comparto agricolo e la nostra comunità.Vi inviamo il documento di convocazione della manifestazione con cui stiamo chiedendo che il Governo Nazionale adotti misure straordinarie per salvare le piccole e medie imprese produttive allevatrici, agricole e della pesca e che la Regione richieda lo Stato di Crisi socioeconomica con una declaratoria che lo certifichi comprendendo r documentando le diverse crisi (economiche ma anche sociali ed ambientali)Vi attendiamo anche per consegnarvi, come stanno facendo in tutta Italia i nostri colleghi in mobilitazione, la proposta di un atto deliberativo del Comune rivolto alla Regione ed al Governo a sostegno delle nostre richieste, nell’interesse dei cittadini, dell’economia rurale e di tutto il Paese.Atto che proponiamo sia adottato in un Consiglio Comunale aperto alla partecipazione della comunità, delle forze sociali e di noi agricoltori e pescatori in mobilitazione'.