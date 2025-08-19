Un negozio di 190 metri quadrati in vendita a 2 milioni e 750mila euro, un prezzo di oltre 14mila euro al metro quadrato. Succede a Modena e l’annuncio relativo alla vendita delle mura di un negozio in pieno centro è stato pubblicato su Immobiliare.it. Il locale è proprio di fronte alla Ghirlandina e dispone di 5 vetrine. Il marchio che oggi occupa i locali ha pagato nel 2024 un affitto rivalutato pari a 160mila euro, pari a 13.300 euro al mese. Nonostante la crisi del centro storico e i molti locali vuoti, evidentemente anche a Modena gli spazi in posizioni strategiche continuano ad avere un valore elevato.
Modena centro, negozi in vendita a oltre 14mila euro al metro quadrato
Nonostante la crisi del centro storico e i molti locali vuoti, evidentemente anche a Modena gli spazi in posizioni strategiche continuano ad avere grande valore
