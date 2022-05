Aldieri Trasporti conferma: 'Nessun coinvolgimento nel procedimento penale'

'In relazione alle notizie comparse sugli organi di stampa ( qui ), Aldieri Trasporti esprime il proprio stupore dall’aver appreso del provvedimento di amministrazione giudiziaria da parte del Tribunale di Milano nei confronti della società, che ha sempre ritenuto il rispetto delle regole e della compliance aziendale un valore fondamentale della propria attività'. A intervenire in un comunicato è la stessa Aldieri Autotrasporti spa che conferma come i vertici dell'azienda non siano indagati nell'ambito del provvedimento di amministrazione giudiziaria, come del resto il nostro giornale ha dato conto.'Nel rispetto dei nostri dipendenti, dei nostri clienti, dei nostri fornitori e di tutti coloro i quali hanno riposto fiducia nell’operato di Aldieri Autotrasporti spa riteniamo di dovere precisare che la società non è coinvolta in un procedimento penale, essendo stata la medesima attinta da una procedura amministrativa di carattere preventivo, priva di qualsivoglia effetto di spossessamento o sostitutivo e che non modifica in alcun modo né l’assetto proprietario né la struttura organizzativa della Società.