Auto volanti e mezzi automatici Amazon usciranno dagli stabilimenti Cpc

I piani industriali e progettuali di C.P.C. srl, azienda con sede a Modena e specializzata nella produzione di componenti e strutture in carbonio per l'automotive avranno una nuova spinta. L'azienda, che si sviluppa sull'asse di via delle Suore a Modena, fa parte dell'elenco di 9 realtà industriali emiliano-romagnole destinatarie di finanziamenti per 13 nuovi progetti e per 13,3 milioni nell'ambito dell'Automotive, meccanica di precisione, economia circolare e fotovoltaico, riciclo di materie plastiche, medicina avanzata.Alla CPC spettano 1,4 milioni di euro per lo 'Sviluppo di un innovativo processo automatizzato, intelligente e ad alta efficienza produttiva di componenti automotive in materiale composito per l’alleggerimento strutturale di veicoli di nuova generazione e per l’introduzione di nuovi materiali sostenibili'.In questo progetto CPC si propone di ricercare e sviluppare un processo per la validazione virtuale dei componenti prodotti mediante la tecnologia del carbonio in pressa.Le fasi progettuali vanno dalla simulazione di processo alla simulazione strutturale finale del componente. Si individua come settore di applicazione innanzitutto l’automotive, a cui potranno essere fornite sempre maggiori quantità di componenti in materiale composito garantendo gli standard qualitativi'.A spiegare i nuovi progetti ed i piani industriali di CPC ci aveva pensato il responsabile del settore marketing nel corso della presentazione del progetto di espansione dell'area produttiva. Motivato da una scelta ambiziosa che ha reso CPC unica rispetto ai tradizionali competitor.Sono le 9 aziende e gruppi che saranno sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di 13 progetti di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione. A tali progetti si aggiungono investimenti per impianti fotovoltaici e programmi per la formazione e qualificazione del personale. Complessivamente, la Regione riconosce un contributo di 13,3 milioni di euro. Risorse che andranno a generare investimenti per 32,3 milioni di euro, con l’assunzione prevista di 283 nuovi occupati, di cui 109 laureati.

Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale nell’ultima seduta, ratifica l’esito del bando sull’attrattività previsto dalla Legge regionale 14, e darà vita ad accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese che abbiano scelto l’Emilia-Romagna per incrementare le proprie strategie di sviluppo, prevedendo piani di assunzione ai cui sono vincolati gli stanziamenti regionali.

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’assessore Vincenzo Colla hanno incontrato i rappresentanti sindacali di Gaggio-Tech, Primo Sacchetti di Fiom Cgil e Ugo Bassi di Fim Cisl, convenendo di rivedersi a febbraio, a un anno dall’accordo, per verificare il piano degli investimenti e dell’occupazione.



“L’attrattività complessiva del sistema Emilia-Romagna- sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-, nella cornice del Patto per il Lavoro e per il Clima con tutte le parti sociali, si fonda ormai in maniera strutturale su un ecosistema dell’innovazione che collega le reti regionali dei Tecnopoli, dell’Alta tecnologia e dell’Alta formazione, che vedono insieme territori ed enti locali, università e centri di ricerca, sistema produttivo. Sosteniamo investimenti nell’innovazione di processo e di prodotto che abbiano ricadute concrete sul versante dell’occupazione, creando nuovo lavoro stabile e di qualità. Con il sostegno pubblico che si affianca al moltiplicatore privato. Sia per nuovi progetti d’impresa di chi si insedia in Emilia-Romagna, sia per il rilancio di realtà produttive del nostro territorio uscite da situazioni di crisi che abbiamo contribuito a risolvere ai tavoli aperti in Regione, pensiamo all’ex Saga Coffee o alla Goldoni-Keestrack, anche grazie al ricorso ai fondi per l’attrattività. Esempi concreti di politica industriale che troppo spesso vediamo mancare nel Paese”.



“I progetti- aggiunge l’assessore allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla- toccano numerosi aspetti della produzione avanzata. Di rilievo gli investimenti di gruppi o imprese che, attratti in Emilia-Romagna, puntano a rilanciare importanti aziende del territorio riqualificandone le produzioni. In generale i programmi presentati investono nella qualificazione delle principali filiere regionali, andando a incrementare la competitività in settori dove già si eccelle, come l’oleodinamica e il biomedicale”.



I 13 progetti finanziati



Diversi i comparti e le attività interessate. Si va da soluzioni per la manutenzione sostenibile delle strade nelle città a materiali avanzati per il miglioramento delle prestazioni dei veicoli; da tecnologie 4.0 applicate a macchine utensili al riciclo delle materie plastiche e l’economia circolare; da dispositivi medici per la prevenzione di complicazioni legate alle diverse patologie a sistemi digitali di supporto alla diagnostica per immagini.

In 7 anni 800 milioni di investimenti complessivi e 3.700 nuovi posti di lavoro.



Grazie alla legge regionale 14 sull’attrattività di investimenti, in 7 anni 95 imprese, tra cui grandi gruppi internazionali, hanno scelto di puntare sull'Emilia-Romagna: 6 bandi, 152,7 milioni di fondi regionali erogati, investimenti generati per oltre 804 milioni di euro con la creazione di 3.700 posti di lavoro.