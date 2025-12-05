Black Friday accende il 'compra ora, paga dopo': boom BNPL +104%. E la Gen Z corre

A novembre, e in particolare nel weekend del Black Friday, la domanda di credito al consumo ha registrato un’impennata secondo un’analisi Crif. A trainare il mercato è soprattutto il 'buy now pay later' (BNPL), che mette a segno un balzo del +104%, mentre anche il prestito finalizzato tradizionale cresce in modo solido (+30%).

Le richieste arrivano in larga parte da Millennials e Generazione X, che rappresentano insieme il segmento più attivo: per il BNPL i Millennials pesano per il 37% e la Gen X per il 31%; nei prestiti finalizzati la quota scende rispettivamente al 30% e rimane al 31%. Durante il Black Friday, proprio questi due gruppi hanno incrementato le interrogazioni giornaliere di oltre il 50% rispetto alla media di ottobre.

Non resta indietro la Generazione Z, che mostra un interesse crescente: le domande di credito aumentano del 40% e oltre un quinto delle richieste nelle forme più innovative – BNPL e prestiti finalizzati – porta la sua firma. Bene anche i Baby Boomers, che nei prestiti tradizionali mantengono un peso ancora significativo (19%).

A livello territoriale, l’effetto Black Friday è stato più marcato nel Centro-Sud: Basilicata (+34,7%), Umbria (+30,7%) e Sicilia (+28,9%) guidano la classifica. Crescita più contenuta invece nelle regioni del Nord, con Lombardia a +14% e Friuli-Venezia Giulia a +15,4%.