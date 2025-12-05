Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Black Friday accende il 'compra ora, paga dopo': boom BNPL +104%. E la Gen Z corre

Black Friday accende il 'compra ora, paga dopo': boom BNPL +104%. E la Gen Z corre

Il credito al consumo vola a novembre: Millennials e Gen X guidano il boom, ma cresce anche la corsa della Gen Z

1 minuto di lettura

A novembre, e in particolare nel weekend del Black Friday, la domanda di credito al consumo ha registrato un’impennata secondo un’analisi Crif. A trainare il mercato è soprattutto il 'buy now pay later' (BNPL), che mette a segno un balzo del +104%, mentre anche il prestito finalizzato tradizionale cresce in modo solido (+30%).

Le richieste arrivano in larga parte da Millennials e Generazione X, che rappresentano insieme il segmento più attivo: per il BNPL i Millennials pesano per il 37% e la Gen X per il 31%; nei prestiti finalizzati la quota scende rispettivamente al 30% e rimane al 31%. Durante il Black Friday, proprio questi due gruppi hanno incrementato le interrogazioni giornaliere di oltre il 50% rispetto alla media di ottobre.

Non resta indietro la Generazione Z, che mostra un interesse crescente: le domande di credito aumentano del 40% e oltre un quinto delle richieste nelle forme più innovative – BNPL e prestiti finalizzati – porta la sua firma. Bene anche i Baby Boomers, che nei prestiti tradizionali mantengono un peso ancora significativo (19%).

A livello territoriale, l’effetto Black Friday è stato più marcato nel Centro-Sud: Basilicata (+34,7%), Umbria (+30,7%) e Sicilia (+28,9%) guidano la classifica. Crescita più contenuta invece nelle regioni del Nord, con Lombardia a +14% e Friuli-Venezia Giulia a +15,4%.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola

Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola

Hera da record, nel terzo trimestre ricavi oltre i 9 miliardi

Hera da record, nel terzo trimestre ricavi oltre i 9 miliardi

Modena, in un anno 330 sfratti eseguiti con la forza pubblica

Modena, in un anno 330 sfratti eseguiti con la forza pubblica

Completata la fusione Fondazione Estense in Fondazione di Modena

Completata la fusione Fondazione Estense in Fondazione di Modena

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Indagine CGIL: manifattura modenese in affanno, sciopero il 12

Indagine CGIL: manifattura modenese in affanno, sciopero il 12

Confagricoltura, a Modena i giovani agricoltori progettano il futuro del settore

Confagricoltura, a Modena i giovani agricoltori progettano il futuro del settore

Seta, c'è l'intesa coi sindacati regionali sull'accordo economico

Seta, c'è l'intesa coi sindacati regionali sull'accordo economico

CAP Modena, la Presidente traccia la rotta: 'Più innovazione, attrattività e un rapporto nuovo con i territori'

CAP Modena, la Presidente traccia la rotta: 'Più innovazione, attrattività e un rapporto nuovo con i territori'