Guerra in Iran, stangata per le famiglie: 349 euro in più all'anno per le bollette del gas

Guerra in Iran, stangata per le famiglie: 349 euro in più all'anno per le bollette del gas

'Servono interventi immediati che vadano ad innalzare la soglia di accesso ai bonus passando dagli attuali 9.500 fino ad 25.000 euro reddito Isee'

Con l'escalation del conflitto in Medio Oriente l’Osservatorio Nazionale dei prezzi di Federconsumatori prevede un incremento di oltre il 39% sul gas, 'ciò comporterà un aumento anche sui prezzi dell’energia elettrica in quanto il tanto richiesto disaccoppiamento tra i due prodotti energetici non è mai stato realizzato'.

'Se i prezzi si stabilizzassero sugli attuali livelli si possono prevedere aumenti di circa 349 euro annui per una famiglia che utilizzi il gas per riscaldamento, acqua calda e cucina.

Più attenuati ma comunque importanti gli effetti sulla bolletta dell’elettricità, che rischia di pesare mediamente +114 euro all’anno - fa sapere Marinella Goldoni di Federconsumatori Bologna -. Come Federconsumatori richiediamo, a livello nazionale, un tavolo per discutere tempestivamente gli interventi mirati ad alleggerire i costi non solo alle fasce minime di reddito, ma anche per le famiglie con redditi medi, che in questi anni hanno visto ridurre fortemente il potere d’acquisto. Servono interventi immediati che vadano ad innalzare la soglia di accesso ai bonus passando dagli attuali 9.500 fino ad 25.000 euro reddito Isee oltre all’aumento del bonus stesso che in questi anni il governo ha sensibilmente diminuito. Inoltre i soggetti vulnerabili rischiano, in questa fase di essere più colpiti anche per effetto dell’aggiornamento trimestrale delle tariffe, occorre pensare a tutti i consumatori, “Un nuovo rialzo delle bollette (e dei prezzi) sarebbe in questa fase insostenibile per molti, per la forte perdita di potere d’acquisto di salari e pensioni dovuta all’inflazione accumulata negli ultimi anni'.

La Pressa   

