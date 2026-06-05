Mirandola: entra nel vivo il memorial Festival

Dopo l'anteprima di ieri entra nel vivo il fine settimana del Memoria Festiival, a Mirandola, uno degli appuntamenti più attesi e originali nel panorama culturale regionale.Nel programma di venerdì 5 giugno, Il Parco della Memoria ospita, alle 17, l’Inaugurazione ufficiale in cui interverranno Letizia Budri, Sindaco di Mirandola, Mariapaola Bergomi, Presidente del Consorzio per il Festival della Memoria, Francesco Vincenzi, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e Giampaolo Ziroldi, Direttore del Memoria Festival.Subito dopo, alle 17.30, Helena Janeczek e Giacomo Papi rifletteranno sul Futuro della memoria, in un incontro in collaborazione con Fondazione Mondadori.Alle 18 al Cortile Il Pico San Francesco si parlerà della Cucina dei perché svelando le origini delle nostre abitudini a tavola con la giornalista, studiosa e cultrice della storia della gastronomia Dora Iannuzzi e gli antropologi Elisabetta Moro e Marino Niola, mentre alle 18.30 Achille Polonara condividerà con il pubblico Storie di sport e storie di vita in dialogo con la HR Consultant, Trainer & Coach Enrica Quaglio (Tenda della Memoria).Alla stessa ora alla Sala Ex Cassa di Risparmio l’astrofisica Patrizia Caraveo inviterà ad alzare gli occhi al cielo, alla scoperta dei Ricordi del cosmo, mentre in Sala Granda il giornalista Eugenio Cau e la studiosa di media e comunicazione Donatella Della Ratta inaugureranno il ciclo di incontri su “Informazione, linguaggio e creatività al tempo dell’intelligenza artificiale” indagando qual è lo stato dell’Informazione tra propaganda, fake news e meme in un tempo senza memoria.In serata, alle 21 il Senior Vice President Cultura di Pirelli e Direttore della Fondazione Pirelli Antonio Calabrò e l’economista della cultura Guido Guerzoni dialogheranno su grandi temi come Cultura, economia, etica (Sala Granda), mentre l’icona della musica italiana e produttrice discografica Caterina Caselli e lo storico della musica Sandro Cappelletto, accompagnati dal pianista Simone Soldati, ripercorreranno Il racconto e il ricordo di sessant’anni di musica italiana (Tenda della Memoria) e Roberta Tagliavini, in dialogo con il giornalista Nicola Pozzati, incanterà il pubblico con i racconti di Una vita alla scoperta di tesori (Parco della Memoria).La serata prosegue con Elisa Motterle, che nell’incontro Oggi parliamo di buone maniere invita, insieme alla giornalista Matilde Sgarbi, a ripartire dalle buone maniere per preservare gli equilibri della vita in comune (Sala Ex Cassa di Risparmio, ore 21.30), passa attraverso le Atmosfere sonore sapientemente disegnate dal musicista, compositore e scrittore, tastierista e co-fondatore dei Subsonica DavideBoosta Dileo, in dialogo con il giornalista Peter Borghi (Piazza Mazzini, ore 21.30), e raggiunge la dimensione dell’immagine con La famiglia Panini, quelli delle figurine: tra storia e ricordo, incontro con il critico e storico del cinema Gian Piero Brunetta, la produttrice Francesca Cima, la regista Letizia Lamartire, Laura e Antonio Panini a partire dalla serie La famiglia Panini – L'avventura delle figurine, prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction con il sostegno di Banca Popolare Sanfelice 1983, opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del Ministero della Cultura, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, con il supporto di Fondazione di Modena, Camera di Commercio di Modena e Comune di Modena, con il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia, del Comune di Nonantola e del Comune di Spilamberto (Cortile Il Pico San Francesco, ore 21.30).Nel pomeriggio spazio anche alle iniziative che sviluppano il legame con il territorio con l’incontro Voci e musica per una comunità amica, in collaborazione con Comunità amica della demenza di Mirandola e Fondazione Scuola di Musica “C. e G.Andreoli” (Cortile Il Pico San Francesco, ore 16).Parte domani anche il programma dedicato ai più giovani, con la lettura animata di Aurelia Principessa controvoglia. L'incantesimo della storia noiosa a cura dell’autrice Cristina Marconi (Gazebo degli Archi, ore 18) e l’incontro con la scrittrice Nicoletta Verna, autrice de L’inverno delle stelle (Gazebo degli Archi, ore 21), in dialogo con la scrittrice e giornalista Ivana Sica.Fra i numerosi ospiti attesi nelle prossime giornate: Giuseppe Antonelli, Matteo B. Bianchi, Lorenzo Bini Smaghi, Enrico Brizzi, Guido Damini, Serena Dandini, Veronica De Romanis, Iaia Forte, Giovanni Grasso, Luciana Littizzetto, Roberto Mercadini, Marco Paolini, Gianni Riotta, Tommaso Sacchi, Walter Siti, Stefano Vitelli, Serra Yilmaz, Paola Zannoner, e molti altri.