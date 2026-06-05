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Aimag, aperte le candidature al Cda e al Collegio sindacale

Aimag, aperte le candidature al Cda e al Collegio sindacale

Il presidente del Cda sarà proposto dal Comune di Carpi, uno dei componenti dall’Unione Terre d’Argine e dall’Unione del Sorbara

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Il Consiglio di amministrazione e il collegio sindacale di Aimag sono prossimi alla scadenza. In vista del rinnovo delle cariche e come previsto dal nuovo Patto di sindacato tra i soci pubblici della multiutility, il Comune di Carpi ha pubblicato il bando per individuare il candidato al ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione, la cui proposta - come noto - spetta al Comune di Carpi, e un candidato al ruolo di componente del Cda, la cui proposta spetta ai Comuni soci dell’Unione Terre d’Argine e ai Comuni soci dell’Unione del Sorbara. Contestualmente ha pubblicato anche il bando per individuare un candidato a membro effettivo del Collegio sindacale, la cui proposta spetta ai Comuni soci dell’Unione Terre d’Argine, e un candidato a membro supplente del medesimo Collegio, la cui nomina spetta ai Comuni dell’Unione del Sorbara.

Le candidature possono essere presentate fino alle 12 di venerdì 19 giugno. Per il Consiglio di amministrazione possono presentare la propria candidatura persone che possiedano una speciale competenza tecnica o amministrativa, per gli studi compiuti o per le funzioni disimpegnate in enti o aziende pubbliche e private.

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Per il Collegio sindacale possono candidarsi persone che possiedano i requisiti di professionalità previsti dall’art. 2397 del Codice civile per la nomina nei collegi sindacali di società per azioni e che siano iscritti al Registro dei revisori legali e, congiuntamente, all’Albo dei commercialisti o all’Ordine degli avvocati, oltre a possedere le competenze tecniche richieste dal ruolo.

'Le candidature saranno vagliate dai sindaci dei Comuni interessati. I candidati selezionati per ciascun ruolo saranno proposti alla Direzione del Patto di sindacato, mentre all’Assemblea dei soci spettano le nomine, che saranno perfezionate nella riunione già convocata per giovedì 25 giugno' - si legge in una nota.

Nella foto il presidente Ruggiero

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