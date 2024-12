Borsa, Milano chiude 2024 a +12,6%, al top Unipol e Mps

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra i principali titoli milanesi, il 2024 e' stato l'anno di Unipol che ha più che raddoppiato il proprio valore (+133%), nell'anno in cui e' stata approvata l'incorporazione di UnipolSai. Seguono le banche, con Mps che salita del 123,4% e Bper del 102,7%. Poi Leonardo, primo tra gli industriali, guadagna un +73,6%. Saipem +70,7%.

E ancora le banche con Bpm +63,4% e Unicredit 56,8%. Si rafforza anche Prysmian +49,8%. Intesa Sanpaolo chiude il 2024 con un +46,1%, da prima banca dell'Eurozona per capitalizzazione di mercato. L'istituto vale infatti 68,8 miliardi, dopo aver toccato anche i 69, e supera la spagnola Santander (68 miliardi) e la francese Bnp Paribas (66 miliardi), che occupano gli altri due gradini del podio.



Al di fuori dell'Eurozona svettano ai primi due posti i colossi Hsbc (142 miliardi) e Ubs (107 miliardi). Generali cresce del 42,7%, Popolare di Sondrio +38,9%, Ferrari +35,1%, Banca Mediolanum +34,6%, Poste +32,6%, Buzzi +29,2%. E ancora in ordine di performance: Mediobanca +25,6%, Finecobank +23,6%, Cucinelli +19%, Hera +15,5%, A2a +15,4%, Tenaris +14,8%, Iveco +14,7%, Pirelli +11,1%, Diasorin +6,8%, Italgas +4,4%, Recordati +3,6%, Enel +2,3%, Azimut +1,5%, Terna +0,9%.

Tra gli ultimi titoli in fondo al paniere Stellantis -40,5%, Campari -41,1, e maglia nera Stmicroelectronics -46,9%