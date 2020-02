Bper, nuovo crollo in Borsa: quasi -3%: è la peggiore della settimana

Altra giornata pessima in borsa per Bper che da martedì , giorno della comunicazione della sottoscrizione di un accordo con Intesa Sanpaolo per l'acquisizione di un ramo d'azienda composto da 400/500 filiali bancarie, ha fatto segnare un passivo record. Bper infatti ha registrato la peggiore performance della settimana al FTSEMib (-9,4% tra il 17 e il 21 febbraio). Oggi la banca dell'ad Alessandro Vandelli ha chiuso con un meno 2,91%, dato in linea con quello del Banco Bpm -2,86%. Male anche Intesa che perde l'1,12% con Ubi stabile -0,38%. Nonostante questo ricordiamo che Rating Moody's Investors Service ha confermato oggi tutti i rating di Bper Banca dopo l'operazione su Ubi, mantenendo l'outlook 'stabile' sul rating di lungo termine sui depositi ('Baa3') e sul debito senior unsecured ('Ba3').