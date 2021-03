Bper, Pietro Ferrari lascia la presidenza: 'Non mi ricandido'

Pietro Ferrari non sarà più presidente Bper, Ferrari ha infatti deciso di fare un passo indietro in vista della assemblea dei soci di aprile e di non ricandidarsi. 'Dopo una riflessione approfondita, svolta negli ultimi mesi - spiega a Radiocor - ho maturato la convinzione che i molteplici impegni personali e professionali, derivanti dal forte sviluppo della mia attività imprenditoriale e dagli incarichi ricoperti in ambito associativo, non siano più conciliabili con la dedizione temporale richiesta a chi riveste ruoli apicali in una realtà bancaria tanto articolata e complessa. Chiudo perciò un percorso iniziato nel gennaio 2013 quando venni chiamato a far parte del consiglio di amministrazione della Banca popolare dell'Emilia Romagna, e che mi portò nell'aprile 2018 ad assumere la responsabilità della Presidenza di Bper Banca'.