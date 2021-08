Bper protagonista a Piazza Affari +10,65%

A Piazza Affari, seduta da protagonista per Bper (+10,65%), tornata al centro delle speculazioni su possibili operazioni di consolidamento. Ad accendere l'attenzione sul titolo è stato un report in cui gli analisti di Mediobanca notano che 'durante la conference call' di presentazione deiconti 'il management è apparso più costruttivo sull'MA in Italia e il possibile coinvolgimento di Bper', pur rimanendo al momento alla finestra.Il Cda di Bper Banca ha deliberatoun rafforzamento della compagine di direzione generale, provvedendo alla nomina di Elvio Sonnino a vicedirettore generale area governo operativo con decorrenza 1 agosto. Gia' viceirettore generale vicario e chief operating officer di Ubi Banca, Sonnino ha ricoperto ruoli di responsabilita' nel settore bancario per oltre vent'anni, principalmente in ambitoorganizzativo e tecnologico.Nell'ambito di un riassetto organizzativo dell'area chief business officer e' stata inoltre creata la nuova direzione corporate e investment banking, affidata alla guida di Marco Mandelli, che ha gia' ricoperto il medesimo ruolo in Ubi Banca.Il CdA ha deliberato infine la nomina di Paolo Mazza a chief general counsel, nonche' segretario del consiglio della banca. Gia' dal 2009 Responsabile del servizio legal affair di Bper, nel nuovo ruolo presiedera', oltre all'area legale, il servizio corporate and regulatory affairTrimestrali e risiko bancario spingono Piazza Affari al rialzo, maglia rosa in una seduta nel complesso positiva ma piu' cauta per il Vecchio Continente., a Parigi il Cac40 dello 0,53% e a Francoforte il Dax30 dello 0,11%, in una giornata in cui il Dow Jones e l'SP500 a Wall Street hanno aggiornamento nuovamente i massimi dopo la pubblicazione del rapporto diluglio sul mercato del lavoro. Lo scorso mese negli Usa sono stati creati 943mila nuovi posti di lavoro (escluso il settore agricolo), sopra le attese e miglior dato del 2021.