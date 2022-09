Bper sempre più targata Unipl: Santi nuovo vicedirettore generale

Novità ai vertici di Bper. Gian Luca Santi è il nuovo vicedirettore generale della Banca, responsabile dell’Area Strategy, Finance & Innovation.Attualmente Santi è amministratore non esecutivo della società e componente del Comitato per le nomine e la corporate governance. Incarichi dai quali oggi ha rassegnato le proprie dimissioni.Santi è, fra le altre cose, presidente della Marina di Loano spa, vicepresidente di Unipol Reoco spa, di Gruppo Una spa, di Tenute del Cerro spa; consigliere di UniSalute spa e di Nomisma spa.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.