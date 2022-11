Bper, utile netto dei primi nove mesi pari a 425 milioni

Utile netto consolidato ordinario dei primi 9 mesi pari a 425,1 milioni di euro, utile netto consolidato contabile a 1.466,4 milioni, utile netto ordinario del terzo trimestre 2022 pari a 108,6 milioni, dopo aver spesato 123,3 milioni di costi sistemici. E ancora: margine di interesse (+16,1%t/t) e commissioni nette (+8,8%t/t). Il Consiglio di Amministrazione di Bper Banca presieduto da Flavia Mazzarella, ha esaminato e approvato oggi i risultati individuali della Banca e consolidati di Gruppo al 30 settembre 2022.Per l’ad Piero Luigi Montani 'gli ottimi risultati registrati nei primi nove mesi dell’anno confermano la forte capacità del Gruppo Bper di generare ricavi. Un ulteriore impulso in tal senso arriverà dall’integrazione di Banca Carige, il cui completamento è previsto entro l’anno. Ora ci focalizzeremo nel consolidare il posizionamento raggiunto da Bper a livello nazionale e nell’implementazione delle azioni previste dal nuovo Piano Industriale con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e aumentare strutturalmente la redditività del Gruppo a vantaggio di tutti i nostri stakeholder, pur in un contesto esterno difficile'.'La robusta posizione patrimoniale di Bper unitamente ai progressi raggiunti nella qualità del credito ci consentono di affrontare, infatti, l’incertezza relativa all’evoluzione dello scenario macro da una posizione solida' - chiude Montani.

