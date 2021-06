'Bretella? tema scandalistico, pensiamo alla competitività, ora '

Per la prima volta il tema della Bretella, se si legge tra le righe dei discorsi fatti, e non fatti, nell'appuntamento con Mario Draghi, in visita alla ceramica Atlas di Spezzano di Fiorano, emerge non come centrale, nemmeno di facciata, nei discorsi sul rilancio e della competitività del distretto: un distretto che nonostante l'attesa per una infrastruttura che dura da 30 anni, è riuscito a rimanere leader mondiale, con il 90 per cento della produzione di ceramica italiana, superando i 4 miliardi di euro. Nell'elenco e delle priorità e delle criticità che il Presidente di Confindustria ceramica Giovanni Savorani illustra alla platea di autorità e di imprenditori che siedono nel parco della villa di via Canaletto insieme al Premier Draghi, e che identifica causa di una costante perdita di competitività rispetto ai concorrenti più diretti per geografia e dimensione come la Spagna e, più di recente la Polonia, quello del collegamento autostradale emerge ma non più fondamentale. Tanto che lo stesso presidente esce dalla formalità del discorso preparato e a nostra domanda, al termine dell'evento, afferma: 'Preferirei non parlare della Bretella. Dopo tanti anni è diventato un argomento quasi scandalistico. Le priorità sono legate alla perdita di competitività. Certo la mancanza di un collegamento autostradale per un distretto come questo pesa, ma pesano tanti fattori. Costo del lavoro, superiore al 40% rispetto alla media spagnola, costo delle materie prima, limiti nelle emissioni che penalizzano nonostante i nostri enormi sforzi. Negli ultimi il distretto ceramico ha investito due miliardi di euro nella riduzione delle emissioni di C02 e ancora oggi veniamo multati o denunciati penalmente per lo sforamento minimo di limite che sono un decimo di quelli medi delle aziende spagnole. Su questi punti chiediamo uno sforzo del governo per ridurre quel gap di competitività che ha portato a perdere 100 milioni di metri quadrati di piastrelle commercializzate che sono andate a finire nei volumi della Spagna'. Come dire se la Bretella arriva, bene, ma per ora, subito, è meglio puntare a provvedimenti immediati per la riduzione dei costi di produzione.Domande e risposte con il Presidente Savorani al termine dell'eventoAlla domanda sul blocco dei licenziamenti, Savorani è perentorio: 'E' un problema che riguarda altri settori. Nel nostro non si licenzia, anzi semmai il problema è il contrario, ovvero la difficoltà di reperire figure specializzate'Il discorso con i punti sulle criticità e le richieste del Presidente di Confindustria Ceramica al premier Mario Draghi