Caro-gasolio, Ministero convoca incontro: 'I tavolini hanno fallito'

'Ancora un tavolo ministeriale sull'autotrasporto. L'ennesimo. La convocazione è arrivata oggi per giovedì 16 giugno. Oggetto dell'incontro, per citare letteralmente le vecchie associazioni che siedono all'Albo, il 'perdurare della crisi dovuta al caro gasolio e i ritardi nelle misure per l'autotrasporto'. E le associazione sembrano pure gratificate da questa convocazione, generosa elargizione di un Governo al quale continuano in modo irresponsabile a dire di 'sì'. A questo punto viene davvero da chiedersi come sia possibile continuare sulla strada di questi teatrini mentre il mondo dell'autotrasporto, quello vero, è al collasso'. A parlare è la presidente di Ruote Libere, Cinzia Franchini in vista dell'incontro di giovedì ().'E' tempo di archiviare la politica dei tavolini autoreferenziali e completamente scollegati dalla realtà e aprire gli occhi davanti ai problemi che stanno costringendo alla chiusura migliaia di aziende. Ruote Libere c'era all'indomani di quel protocollo per denunciarne la pochezza e c'è oggi per ribadire la situazione sempre più drammatica in particolare per le piccole e medie imprese. Serve subito un tetto al costo del gasolio e occorre ripristinare l'ordinario rimborso delle accise. Da domani, senza tavoli e protocolli vuoti. Si faccia questo e poi, se lo si ritiene opportuno, ci si incontri per parlare del resto, ma con interlocutori capaci e non i soliti azzeccagarbugli che più si muovono e più arrecano danni alle imprese' - chiude Franchini.