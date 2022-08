Catastale, dalla visura alla planimetria: scopriamole insieme

Sono sempre di più i servizi online che permettono di snellire le faccende burocratiche per poter gestire con più agilità e semplicità alcune questioni; tra queste ci sono visura e planimetria catastale, due documenti che possono essere richiesti tramite ufficio perdendo molto tempo oppure possono essere affidati ad un geometra che si occupa di visura della planimetria catastale online così che con un costo davvero irrisorio potrà procurarti i documenti richiesti in tempi davvero brevi.In tempi di internet, la visura della planimetria catastale può essere effettuata online, senza muoversi da casa. Basta affidarsi ad un professionista e compilare il modulo apposito. I vantaggi di questa procedura sono numerosi: innanzitutto, si risparmia tempo, poiché non c'è bisogno di recarsi presso gli uffici catastali per ottenere la certificazione.Sul sito del Geometra Antonio Massari puoi richiedere la visura della planimetria catastale online al prezzo di 9 euro; ti basterà compilare il form inserendo provincia, comune e altri dettagli per richiedere la planimetria catastale rasterizzata online.La planimetria catastale è un documento che riporta la pianta di un immobile, indicando le dimensioni dei singoli locali e dell'intero edificio, delimitati da rette e curve, in scala adeguata. Può essere richiesta da chiunque abbia interesse ad acquistare o vendere un immobile o semplicemente a conoscerne le precise caratteristiche. La sua presentazione è obbligatoria per tutti gli atti di compravendita.È redatta dall'Ufficio del Catasto e costituisce la base informativa per l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale. Può essere richiesta da tutti coloro che ne abbiano interesse, ad esempio: acquirenti di immobili, persone che devono presentare istanza di voltura o variazione, professionisti che devono predisporre atti notarili.La visura catastale è un documento che riporta tutte le informazioni relative all'immobile censito nel Catasto. Tale documento viene rilasciato dal Catasto ed è utile per conoscere:- la proprietà dell'immobile;- l'ubicazione dell'immobile;- la destinazione d'uso dell'immobile;- le dimensioni dell'immobile.La visura catastale può essere richiesta da chiunque abbia interesse ad avere queste informazioni, anche online. Per richiedere la visura catastale basta compilare il modulo di richiesta disponibile sul sito del Catasto e inviarlo, unitamente alla copia del documento di identità, tramite posta o fax al competente ufficio territoriale. Può essere richiesta da qualsiasi cittadino o soggetto interessato e il costo varia in base alla quantità di informazioni richieste. La visura può essere utile per verificare se un immobile è intestato a noi o a un altro soggetto, per calcolare l'IMU o per altri scopi legali. Serve a verificare se l'immobile è intestato a qualcuno, se ci sono ipoteche o altri gravami, se l'immobile è incluso in un piano di classificazione urbanistica etc.La visura catastale viene richiesta normalmente per acquistare, vendere o ipotecare un immobile. Viene rilasciata dal Catasto, l'ufficio che si occupa della tenuta del registro dei beni immobili. La visura catastale permette di conoscere la consistenza e la consistenza catastale dell'immobile, oltre alle caratteristiche principali. Il costo della visura varia a seconda della tipologia di immobile e di chi effettua l’operazione. In genere, il costo rientra nei 10 euro.La planimetria catastale differisce dalla visura catastale in quanto la prima riporta anche le quote di proprietà, mentre la seconda solo i dati identificativi dell'immobile. Questi documenti sono quindi utili in caso di acquisto, vendita o anche in fase di discussioni ereditarie.