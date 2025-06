Ceramica Opera di Camposanto, ok a possibilità di richiedere la Cigs per cessazione

'Oggi è arrivato un risultato positivo: la conferma da parte del curatore che il giudice ha concesso la possibilità di richiedere la cassa integrazione straordinaria per cessazione per tutti i lavoratori di Opera Group, retroattiva dal 14 maggio e fino al 31 dicembre 2025. La domanda è stata già inoltrata al Ministero del Lavoro e siamo in attesa di una convocazione ufficiale'.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, dopo una riunione per la salvaguardia occupazionale della ceramica Opera Group Srl di Camposanto, svoltasi questa mattina a Bologna nella sede della Regione, cui hanno partecipato il curatore istituzioni locali, sindacati e rappresentanti dei lavoratori.

La ceramica modenese occupa 104 persone, 78 nella sede produttiva di Camposanto e 26 a Maranello, dove si trova la sede legale e amministrativa. Da metà maggio il Tribunale di Modena ha disposto la liquidazione giudiziale. 'Questo- ha aggiunto Paglia- permetterà ai lavoratori di prendere respiro, ma la nostra attenzione resta alta. Il commissario ha riferito che sta portando avanti degli incontri esplorativi per trovare una soluzione industriale del sito di Camposanto e Maranello'.