Come presentare un'idea di business?

Quando si cerca di convincere un cliente o un socio della bontà di un progetto di business, la capacità di persuasione è importante quasi quanto il valore dell'idea.Questi due fattori possono essere enfatizzati con una buona presentazione PowerPoint specialmente se, attraverso dei software come quello presente nel sito mauriziolacava.com , tra i più noti nel settore, gli aspetti grafici e i contenuti vengono curati in modo professionale.L’approccio visivo, infatti, è essenziale durante una presentazione poiché si cattura più facilmente l’attenzione degli ascoltatori, accendendo in loro l’interesse e mantenendo costante la soglia della concentrazione. Inoltre, ogni elemento analizzato non resterà astratto, bensì sarà concreto davanti agli occhi dei presenti.Nell’istante in cui c’è la presentazione di un’idea di business, bisogna entrare sin da subito nell’ottica di mercato individuando il target di riferimento. Infatti, il primo passo da compiere per convincere gli ascoltatori della bontà del proprio progetto, è quello che consiste nella segnalazione di quelli che sono i clienti, ossia coloro che dovranno acquistare un prodotto o un servizio.

Subito dopo ci sono invece gli utenti, ovvero è imprescindibile far presente chi beneficerà di quanto offerto.

Infine, identificare degli eventuali influencer è lo step conclusivo a dimostrazione di quanto possa essere vincente l’idea in questione. Per restare al passo coi tempi, è opportuno affidare la sponsorizzazione di un prodotto o di un servizio ad un singolo (o più) influencer che potrà così trasformarsi in un vero e proprio pubblicitario. Il fine ultimo, è quello di diffondere il progetto quanto più è possibile, e ciò è facile che avvenga se a pensarci è una persona affermata in un determinato ambito.



Come l’idea in questione risolve il problema



Una volta compreso il target di riferimento, durante il pitch di presentazione è fondamentale parlare con precisione di come l’idea in questione possa rivelarsi funzionale a risolvere il problema. Clienti e utenti hanno bisogno di un prodotto o di un servizio per delle cause ben specifiche, e il loro grado di soddisfazione è legato esclusivamente alle potenzialità di quanto gli viene offerte, e per cui sono pronti a pagare il necessario. Piuttosto che esporre una sola motivazione in sintonia con l’utilità di ciò di cui si parla, è opportuno trovare più cause che giustificano la risoluzione del problema alla radice stessa.



Analisi di mercato: chi sono i competitor?



L’ultima fase da esporre durante la presentazione di un’idea di business, è quella in grado di spiegare dove il progetto va a posizionarsi sul mercato e come si distingue dalla concorrenza. Per far ciò, è importante analizzare i competitor già in azione, evidenziando quali sono i loro punti di forza e quali quelli deboli.

In quest’ultimo caso entra in gioco l’idea proposta in quanto soluzione al problema, e talvolta anche come sostitutivo dei prodotti presenti in commercio. Per poter comprendere le questioni legate a quanto descritto, si può fare un uso intelligente e mirato di strumenti come l’analisi SWOT. Qui si stabilisce se è possibile diventare leader del mercato in un settore circoscritto, o se è meglio dedicarsi alla nicchia.