Coop Alleanza 3.0, l'attivista Anpi Francesca Durighel nominata vicepresidente

Con la nomina di Francesca Durighel – che si unisce al presidente, Domenico Trombone, e al vicepresidente Vicario, Andrea Volta – si completa l’assetto

l cda di Coop Alleanza 3.0, nella seduta di ieri, ha nominato Francesca Durighel vicepresidente della Cooperativa. Nata il 25 dicembre 1983 e residente a Castelfranco Veneto (TV), laureata in Filosofia e in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Francesca Durighel 'ha una consolidata esperienza nello sviluppo di comunità, nella gestione di enti formativi e sociali e nella valorizzazione delle risorse umane. È attiva in Anpi e, durante la scorsa consiliatura, ha fatto parte della Commissione Etica di Coop Alleanza 3.0' - fa sapere la Coop.

Con la nomina di Francesca Durighel – che si unisce al presidente, Domenico Trombone, e al vicepresidente Vicario, Andrea Volta – si completa l’assetto dell’Ufficio di Presidenza di Coop Alleanza 3.0. 'Ringrazio il Consiglio di Amministrazione e Coop Alleanza 3.0 per la fiducia accordata. – ha dichiarato Durighel – È per me un onore assumere questo incarico e metterò a disposizione competenze, ascolto e impegno per contribuire alla crescita della nostra Cooperativa che ha al centro del suo agire le socie i soci, i territori e la costruzione del benessere delle comunità'.

