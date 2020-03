Coronavirus, agroalimentare in piena attività. Boom di vendite

Le aziende del settore agroalimentare fanno gli straordinari per garantire l'arrivo dei prodotti in negozi e supermercati. E ndelle richieste di patate da parte dei nostri clienti. Per soddisfare la crescente domanda, ci siamo organizzati con doppi turni, garantendo comunque, al nostro personale, massimi livelli di sicurezza ed un premio di produzione quale riconoscimento per l'impegno e la dedizione mostrata ogni giorno', assicura Giulio Romagnoli, ad della Romagnoli Spa. Nel periodo 17 febbraio-8 marzo, la vendita di patate ha registrato un incremento del 25,4%, mentre nell'ultima settimana del periodo di riferimento, il dato e' salito al 28,3%. Intanto, a breve iniziera' la raccolta delle patate novelle di Siracusa, che permettera' di garantire continuita' di fornitura di prodotto italiano nelle prossime settimane. 'L'aumento dei consumi di patate sul mercato italiano, ha anticipato un trend che si sta via via riscontrando in altri paesi europei., assicura Romagnoli. Sono al lavoro tutti i giorni per rifornire i supermercati di burro, formaggio, merende fresche, salumi e secondi piatti anche i 1.800 lavoratori del gruppo Bonterre, che riunisce le societa' Grandi Salumifici Italiani e Parmareggio. Ogni giorno operaie e operai (1.450 su 1.800) vanno al lavoro per produrre quanto necessario per garantire l'approvvigionamento di cibo.Oltre alla fornitura di mascherine e disinfettanti, turni e modalita' di accesso sono stati riorganizzati in modo tale da evitare il piu' possibile la concentrazione delle persone e la diffusione del contagio, spiegano da Bonterre, che donera' 100.000 euro alle strutture sanitarie impegnate nell'assistenza alle persone ammalate. A questa somma si aggiungeranno i fondi raccolti dai lavoratori degli stabilimenti italiani del gruppo: Zola Predosa (Bologna), Modena, Reggio Emilia, Langhirano, Noceto e Sala Baganza (Parma), Reggello (Firenze), Bagnore (Grosseto), San Candido e Chiusa (Bolzano), San Daniele nel Friuli (Udine). 'La forza e' nel gruppo, nel lavorare uniti verso uno scopo comune, come oggi stanno facendo tutte le donne e gli uomini delle nostre aziende, con abnegazione ed impegno straordinari, garantendo la continuita' della nostra filiera alimentare e contribuendo ad assicurare al Paese l'approvvigionamento dei prodotti di cui ha bisogno', sottolinea Bonterre.