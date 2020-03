Coronavirus, autotrasporto: deroga ai tempi di guida e riposo

Anche in Italia si sta andando verso una deroga dei tempi di guida e riposo per fare fronte alle emergenze venutesi a creare a causa del coronavirus.Ad annunciarlo la stessa ministra dei Trasporti, Paola De Micheli intervenuta su Radio 24: “che garantisca nell’immediato futuro un sostegno economico oltre che giuridico-legislativo al settore per evitare che tornino nella discussione temi del passato, temi che questa crisi dovrebbe aver totalmente spazzato via”.E a proposito dell’atteggiamento di alcuni paesi che hanno socchiuso le frontiere alle merci la ministra ha commentato: “Sbandierano la scusa della difesa sanitaria per nascondere un tentativo di bloccare alcune specifiche merci e di ricostruire così barriere all’ingresso'. E ha aggiunto: “Di fronte a queste situazioni la Commissione Europea e la commissaria ai Trasporti Valean si sono impegnati ad intervenire in maniera dura”.Secondo quanto riportato della rivista TIR sono molti i paesi che hanno già attivato deroghe e la stessa rivista ne definisce un quadro sintetico: Paesi considerati sono Olanda, Ungheria, Grecia, Austria, Croazia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Irlanda, Regno Unito, Belgio, Romania, Spagna, Svezia, Malta, Bulgaria e Slovacchia. Per quanto ne sappiamo al momento, le eccezioni già in vigore termineranno il 31 marzo in Belgio, il 7 aprile in Olanda, il 14 in Austria, Bulgaria e Svezia, il 16 aprile in Irlanda, Croazia, Polonia, Romania, il 17 aprile in Lussemburgo, Germania, Grecia e il 19 aprile in Ungheria.

Per quanto concerne le merceologie queste sono previste solo da Olanda, Germania, Croazia e Belgio (farmaci, rifiuti, alimentari, beni essenziali). Per gli altri Paesi sono comprese tutte le merci.

Venendo alle deroghe concesse nel rispetto del Regolamento 561/2006 si rilevano altre discrepanze tra i vari Stati. La maggioranza prevede, infatti, l’elevazione dell’orario di guida giornaliero da 9 a 11 ore. La Spagna non prevede limiti, la Svezia fino a 24 ore, la Germania a 10 ore.

La guida settimanale viene elevata da 56 a 60 ore da Olanda, Austria, Grecia, Croazia, Polonia, Lussemburgo, Regno Unito e Slovacchia; il bisettimanale viene elevato a 96 ore in Olanda, Polonia, Inghilterra, a 105 ore in Ungheria e a 100 ore in Austria. L’Irlanda prevede l’elevazione maggiore a 115 ore.

I riposi settimanali vengono portati da 6 a 7 settimane in generale e, in alcuni casi, i riposi ridotti vengono previsti senza compensazione (Belgio, Austria, Polonia e Irlanda).

A ciò si aggiunga che 10 Paesi (Ungheria, Grecia, Austria, Croazia, Slovacchia, Lussemburgo, Irlanda, Bulgaria e Romania) prevedono le eccezioni anche nei trasporti internazionali.