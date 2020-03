Coronavirus, Lamborghini chiude fino al 25 marzo e Ducati frena

Chiude per due settimane la fabbrica di Sant'Agata Bolognese di Lamborghini. Lo conferma in un'intervista a 'Repubblica' l'amministratore delegato della casa del Toro, Stefano Domenicali, spiegando che lo stabilimento rimarra' chiuso fino al 25 marzo. Domenicali assicura che non c'e' stato nessun caso di contagiati tra i dipendenti, ma che, data la situazione,Attivita' 'non necessarie alla produzione' sospese e lavoratori in ferie o recupero in attesa degli ammortizzatori sociali. Turni rigidi in produzione, dove la flessibilita' e' congelata in attesa che la bufera sia finita.Mentre, anche a Bologna, sale la tensione tra lavoratori e aziende sulle misure di tutela adottate in fabbrica (per alcuni la soluzione e' semplice: chiudere tutto per due settimane), Ducati frena e si prepara a gestire l'emergenza coronavirus, innanzitutto sospendendo le attivita' non indispensabile e regolamentando le altre.I responsabili dei vari uffici comunicheranno ai lavoratori chi dovra' continuare a lavorare.Il personale in servizio, se possibile, potra' utilizzare lo smart working.Queste disposizioni non riguardano le aree di assemblaggio (motore e veicolo), che, pero', nei prossimi giorni dovranno articolarsi su due turni (6-13 e 13.30-20.30). La flessibilita' positiva e' sospesa fino a nuova comunicazione. Le lavorazioni meccaniche resteranno aperte e non cambieranno orari.Il piano, specifica Ducati, potrebbe cambiare in base alle decisioni che prendera' nei prossimi giorni il governo.