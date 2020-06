Cpl Concordia: 5 milioni di utile e 100 nuovi assunti

I soci di Cpl Concordia approvano il bilancio 2019 della cooperativa, che segna un utile di cinque milioni, un fatturato di 310 milioni (+53,3 milioni rispetto al 2018) e 100 nuovi assunti. Migliora l'ebitda, che sale a 23,4 milioni (+1,9 milioni rispetto al 2018, pari al +7,55%) mentre l'indebitamento bancario si riduce di 42 milioni.Per il quarto anno consecutivo, dunque, gli indici economico-finanziari hanno migliorato quelli del piano industriale. Risulta in crescita anche il portafoglio lavori pluriennale di Cpl, che si attesta ad oltre 800 milioni di euro grazie anche ai contratti sulle gestioni dei poli universitari di Milano e Pisa, le costruzioni di reti del gas e impianti Gnl in Sardegna, la gestione del calore delle citta' metropolitane di Bologna, Roma e Napoli. 'La crescita di fatturato, dell'utile e del patrimonio per il terzo anno consecutivo sono elementi di un bilancio positivo che, unito alla riduzione del debito e alle 100 nuove assunzioni, confermano il percorso di consolidamento e sviluppo di Cpl', commenta il presidente di Cpl Concordia Paolo Barbieri.