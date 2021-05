Credem, al via fusione con Cassa di Risparmio di Cento

Credem e la Cassa di Risparmio di Cento, in seguito all'ok dell'esperto contabile nominato dal tribunale, hanno avviato 'il processo di deposito della documentazione' sulla fusione per incorporazione 'presso i competenti registri delle imprese di Reggio Emilia e di Ferrara'.La fusione, spiega una nota, avverrà con un concambio azionario pari a 0,64 azioni di Credito Emiliano per ogni azione della Cassa di Risparmio di Cento. Rapporto che riconosce 'un premio del 50% rispetto alla media dei due titoli nei quattro mesi precedenti alla comunicazione ufficiale dell'operazione (23 ottobre 2020)' e che 'ai valori attuali di Borsa' riconosce agli azionisti della Cassa di Cento 'un ulteriore beneficio di oltre il 16% per un incremento complessivo, rispetto alle quotazioni precedenti all'annuncio dell'operazione, di oltre il 95%'.Cassa di Risparmio di Cento conta su 42 filiali e una raccolta complessiva di 4,1 miliardi di euro. Credem vanta 589 filiali in 19 Regioni con un utile da 201 milioni nel 2020.Grazie alla fusione, spiega una nota congiunta, 'il gruppo Credem potrà accelerare il proprio sviluppo su un territorio limitatamente presidiato, grazie alle significative quote di mercato della Cassa di Risparmio di Cento nella provincia di Ferrara, e alla sua presenza nelle province di Bologna, Modena e Ravenna, la Cassa di Risparmio di Cento beneficerà dell'ampia e competitiva gamma di servizi specialistici proposti dal gruppo', mentre 'gli azionisti di entrambi gli istituti di credito potranno ottenere maggiori ritorni dal proprio investimento grazie alle sinergie che si verranno a creare, sia in termini di maggiori ricavi, connessi alla più ampia offerta di servizi per la clientela, sia di minori costi, favoriti dall'adozione di un'unica piattaforma informatica di proprietà di Credito Emiliano'.