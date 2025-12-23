Bilanciai chiude il 2025 in crescita e guarda al 2026: rafforzamento sui mercati internazionali

Un 2025 positivo e prospettive di ulteriore sviluppo, in particolare sul fronte internazionale. È quanto emerso dalla tradizionale assemblea di fine anno della Società Cooperativa Bilanciai, svoltasi nella sede di Campogalliano, durante la quale sono stati illustrati i risultati dell’ultimo esercizio e le linee strategiche per il 2026.All’incontro sono intervenuti il presidente Gianluca Verasani, il direttore generale Enrico Messori e il direttore amministrativo e finanziario Sonia Grillenzoni. Presente anche la sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti, che ha richiamato il rapporto storico tra la cooperativa e il territorio, sottolineando l’attenzione dell’azienda verso la comunità locale.«Chiudiamo un 2025 positivo, nonostante alcune criticità legate al cambio del sistema gestionale – ha spiegato il presidente Verasani –. Guardiamo al 2026 con progetti di crescita, puntando ad aumentare la quota di mercato e valutando anche possibili acquisizioni».Centrale nella strategia del gruppo è il rafforzamento della dimensione internazionale, come evidenziato dal direttore generale Messori: «Operiamo in un contesto globale complesso, con equilibri fragili. Non possiamo limitarci alla leadership nazionale, soprattutto in una fase di crescita contenuta del mercato italiano».Dal punto di vista economico-finanziario, i dati illustrati da Sonia Grillenzoni confermano la solidità del gruppo.Bilanciai opera attraverso dieci società controllate e partecipate – quattro industriali e sei commerciali – attive in Europa e negli Stati Uniti, con circa 500 addetti complessivi. I ricavi consolidati ammontano a 88,4 milioni di euro, con un risultato netto consolidato di 4,8 milioni di euro (bilancio 2024).Nel corso dell’assemblea spazio anche all’attenzione verso le persone e i giovani. Sono state infatti consegnate 17 borse di studio ai figli di soci e dipendenti che nel 2025 hanno conseguito il diploma o la laurea, proseguendo una tradizione avviata da oltre dieci anni.«Con questo riconoscimento vogliamo premiare l’impegno e il raggiungimento degli obiettivi – ha concluso Verasani –. È lo stesso principio che guida il nostro lavoro quotidiano all’interno della cooperativa».