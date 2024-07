Crisi Bellco, attesa per il tavolo ministeriale del 9 luglio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così Lisa Vincenzi (Filctem Cgil Modena) e Alberto Suffritti (Femca Cisl Emilia Centrale) spiegano come le organizzazioni sindacali, le lavoratrici e i lavoratori si stanno preparano al tavolo convocato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per il prossimo 9 luglio alle 15 nella sede centrale del ministero.

“Mirandola e Mozarc devono essere una priorità nell’agenda del Governo, perché il biomedicale è un asset strategico, che necessita di essere blindato da operazione speculative e da blitz del capitale straniero, molto interessato ai nostri brevetti e decisamente meno alla qualità del lavoro che ci sta dietro”, proseguono Vincenzi e Suffritti.



Tavolo che sarà presieduto dal Sottosegretario Fausta Bergamotto e al quale parteciperanno i manager Mozarc – il brand attivo anche a Mirandola, di proprietà delle multinazionali Medtronic e DaVita –, le organizzazioni sindacali e tutta la filiera istituzionale: il sindaco di Mirandola Letizia Budri, il Presidente della Provincia Fabio Braglia e la Regione Emilia-Romagna, con uno staff guidato dall’assessore alle Attività produttive Vincenzo Colla.Per parte sindacale, oltre Vincenzi e Suffritti, divenuti gli speaker delle lavoratrici e dei lavoratori, saranno presenti i segretari generali confederali di Cgil Modena (Daniele Dieci) e Cisl Emilia Centrale (Rosamaria Papaleo), insieme ai vertici modenesi, regionali e nazionali delle categorie Filctem Cgil, Femca Cisl, Nidil Cgil e Felsa Cisl.